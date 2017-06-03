أوروبا تدعو الصين لتطبيق مبدأ «التبادل»

بروكسل (د ب أ)

دعت مفوضة شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، أمس، الصين إلى تطبيق مبدأ «التبادل» في علاقاتها التجارية والاستثمارية مع التكتل.

يستضيف الاتحاد الأوروبي وفداً صينياً برئاسة رئيس الوزراء لي كيه تشيانج، الذي يلتقي أهم مسؤولين بالتكتل، وهما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية جان-كلود يونكر.

ومن المتوقع أن يعلن الجانبان رغبتهما في استئناف الدور الريادي في التصدي لظاهرة التغير المناخي عقب القرار، الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

ولكن الخلافات تظل قائمة بشأن مدى سماح الصين للمستثمرين والشركات الأوروبية بدخول سوقها.

وقبل البداية الرسمية للقمة، شدد تشيانج على أن الصين ملتزمة في سياستها بالقواعد التي حددتها منظمة التجارة العالمية، وقال: «أمل أن تكون الصين بمثابة مغناطيس لكم».

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين. بينما تعد الصين ثاني أكبر شريك للتكتل. وتقدر التجارة في البضائع بين الجانبين بأكثر من 1.5 مليار يورو (1.68 مليار دولار) يومياً.