أوروبا تدعو الصين لتطبيق مبدأ «التبادل»

بروكسل (د ب أ)
دعت مفوضة شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، أمس، الصين إلى تطبيق مبدأ «التبادل» في علاقاتها التجارية والاستثمارية مع التكتل.
يستضيف الاتحاد الأوروبي وفداً صينياً برئاسة رئيس الوزراء لي كيه تشيانج، الذي يلتقي أهم مسؤولين بالتكتل، وهما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية جان-كلود يونكر.
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ولكن الخلافات تظل قائمة بشأن مدى سماح الصين للمستثمرين والشركات الأوروبية بدخول سوقها.
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تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين. بينما تعد الصين ثاني أكبر شريك للتكتل. وتقدر التجارة في البضائع بين الجانبين بأكثر من 1.5 مليار يورو (1.68 مليار دولار) يومياً.