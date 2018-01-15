محمد عمر: «قمة» الوصل والعين «راقية» تحكيمياً

علي معالي (دبي)

أكد محمد عمر المحلل التحكيمي أن الحكام استفادوا من توقف الدوري، خلال الفترة الماضية، وذلك بالاستعداد القوي والمناسب لاستئناف البطولة، وهو ما ظهر جلياً في «الجولة الـ 12»، حيث ظهر الأداء قوياً ومتميزاً.

قال: مباراة الوصل مع العين شهدت تحكيماً جيداً في العديد من الجوانب، حيث أظهر يعقوب الحمادي والطاقم المساعد له مستوى متميزاً للغاية والجولة بشكل عام، لأن المباراة جاءت سريعة، وهي قمة الأسبوع، ومهمة للغاية للفريقين، وكان يعقوب الحمادي على قدر المهمة الكبيرة الملقاة على كاهله.

وأضاف: هناك حالتا طرد في المباراة، والتوفيق صادف الحكم في الحالتين، وهذا التميز من جانب يعقوب الحمادي يعود إلى أسباب عدة، منها أن نسبة التركيز عالية، وقام بتجهيز نفسه تماماً مثلما يفعل اللاعبون، ولا بد للحكم بالفعل أن يفكر في المباراة التي يديرها بشكل مناسب، خاصة إذا كانت بحجم الفريقين الكبيرين الوصل والعين، ودائماً الحكم المتميز يظهر في مثل هذه المباريات، وكان يعقوب الحمادي قريباً من معظم الحالات التحكيمية، وقرأ المباراة جيداً، ولذلك نجح مع مساعديه في الخروج بالقمة إلى بر الأمان. وقال: قرارا الطرد في المباراة سَلِيمان 100%، وتميز المساعدان في احتساب التسلل، منها هدف ملغي للوصل، والقرار صحيح، ويستحق الحكم 8.8 من 10، والمساعدان 8.7 من 10.

وفي مباراة الجزيرة وعجمان، والتي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، والتي جاءت متوسطة المستوى مقارنة بمباراة الوصل والعين، كم أنها سهلة وعادية، ولا توجد حالات صعبة، والحكم أخرج المباراة بصورة طيبة.

وفيما يخص مباراة الوحدة ودبا الفجيرة، هي أيضاً متوسطة المستوى، وكان الحكم عمر آل علي قريباً من معظم الحالات التحكيمية وجاءت الإنذارات مستحقة على الفريقين، ولم تظهر حالات مؤثرة في نتيجة المباراة، ويمكن القول إن هذا الأسبوع شهد تميز الحكام، وهذا يعود إلى الاستعداد وقيام قضاة ملاعبنا بإعادة النظر فيما يقدمونه من مستوى.وأضاف: حمد علي يوسف، حكم مباراة الشارقة والنصر، أيضاً أظهر مستوى جيداً، حيث احتسب ركلة جزاء لمصلحة «الملك»، والحالة متميزة، لأنها على الخط مباشرة، كونه قريباً منها، لذلك اتخذ القرار السليم والمتميز، وشهد الأسبوع وضع الحكم المناسب في المباراة المناسبة، وأتمنى أن تكون الجولات المقبلة بدوري الخليج العربي مثلما شهدنا في «الجولة الـ 12».