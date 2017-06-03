الذهب لأدنى مستوى في أسبوع

لندن (رويترز)

تراجع الذهب أمس، إلى أدنى مستوى له في أسبوع مع صعود أسواق الأسهم والدولار بعد صدور بيانات إيجابية عن وظائف القطاع الخاص الأميركي، والتي عززت على ما يبدو احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1262.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 26 مايو عند 1258.60 دولار للأوقية. ونزل المعدن الأصفر 0.4 % منذ بداية الأسبوع، وقد يسجل أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع. وتراجع الذهب 0.5% في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1264.40 دولار للأوقية.

وتسارع نشاط المصانع الأميركية في مايو بعد تباطؤه على مدى شهرين متتاليين، بينما زاد أرباب العمل بالقطاع الخاص وتيرة التوظيف، بما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد زخمه بعد صعوبات واجهها في بداية السنة.

ويفرض رفع أسعار الفائدة ضغوطاً على أسعار الذهب، كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائداً. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لامس البلاديوم أعلى مستوياته منذ الأول من مايو آيار عند 828.90 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وارتفع المعدن 4.6 % منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 24 مارس.