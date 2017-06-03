نمو قطاع البناء البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2015

لندن (رويترز)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن نشاط قطاع البناء البريطاني نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نهاية 2015، مع تسارع بناء المنازل الذي ساعد شركات البناء على التعافي من الأداء الضعيف في بداية العام.

وقفز مؤشر ماركت/‏سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع البناء إلى 56.0 نقطة من 53.1، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2015 ومتجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع لرويترز.

وقال تيم مور الخبير الاقتصادي لدى آي.اتش.إس ماركت: «التعافي المستدام في بناء المساكن يشكل علامة مشجعة على أن ضعف قيم العقارات في الفترة الأخيرة لم يكن حائلاً دون دخول معروض جديد من المساكن» للسوق.

وأضاف: «بدلاً من ذلك، يبدو أن ظروف سوق العمل القوية ومرونة الطلب والتدني الشديد لأسعار فائدة القروض العقارية ساهمت في تعزيز الأعمال».

ولا يشكل قطاع البناء سوى نحو ستة بالمئة من الاقتصاد البريطاني.