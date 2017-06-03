الشكوك تحوم حول مستقبل قطاع الفحم في آسيا

أغلقت أستراليا عشر محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم على مدى السبع سنوات الماضية، رغم أنها ما زالت تولد 75% من الكهرباء من العنصر الأسود نفسه. وينطبق هذا النموذج على معظم الدول الآسيوية، التي تشكل ثلثي الطلب العالمي من الفحم.

وتقوم الاقتصادات الكبيرة في القارة بجانب اليابان، التي تأمل في استبدال الطاقة النووية بفحم «نظيف»، إما بإغلاق المحطات القديمة، أو بإعادة التفكير في خطط لبناء محطات جديدة.

ويلقي ذلك، بظلال كثيفة على مستقبل قطاع الفحم في آسيا، وتفسر بعض الأسباب، السعة المفرطة التي تلوح في أفق يمتد من الصين والهند، إلى أستراليا، في وقت يظل فيه جنوب شرق آسيا، عالقاً في وحل الفحم.

أولاً، اتسم طلب الكهرباء بالفتور والتراجع، أو بنمو أقل قوة من المتوقع، ما خلف ضغوطاً مالية على محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. وثانياً، تسعى البلدان للحصول على مصادر بديلة لتوليد الكهرباء، خاصة المتجددة، بغية تقليل معدلات التلوث والحد من انبعاثات الكربون. وبينما أصبحت تكاليف الطاقة المتجددة أكثر تنافسية مع الفحم، يزيد ذلك من قتامة مستقبله.

ومن أول المصاعب التي تجابه الفحم، انخفاض كثافة الطاقة في النمو الاقتصادي، ما يعني، نقص الحاجة للطاقة لإنتاج نفس المستوى من النمو، النمط الذي أصبح سائداً في الدول الغنية، حيث تحولت اقتصاداتها من الصناعة، للخدمات واستخدام مصابيح الإضاءة الاقتصادية والأجهزة المنزلية مثل، الثلاجات ومكيفات الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تعتبر اليابان وأستراليا، من بين أقل الدول في العالم من حيث كثافة الطاقة.