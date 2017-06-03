استكشافات ومشروعات النفط تتراجع لمستويات قياسية خلال العام الماضي

ترجمة: حسونة الطيب

تراجعت استكشافات النفط العالمية لمستويات قياسية خلال السنة الماضية، في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في تقليص الإنفاق وانخفضت المصادقة على مشاريع النفط التقليدية لأدنى مستوى لها في أكثر من 70 عاماً، حسبما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة، محذرة من استمرار هذه التوجهات خلال العام الجاري.

وانخفضت استكشافات النفط بما يزيد على 2,4 مليار برميل خلال السنة الماضية، مقارنة بمتوسط قدره 9 مليارات برميل في السنة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية. وفي غضون ذلك، انخفض حجم الموارد المصادق عليها للتطوير في السنة الماضية إلى 4,7 مليار برميل، بانخفاض قدره 30% عن العام الأسبق، حيث تراجع عدد المشاريع التي تلقت قرار استثمار نهائي لأدنى مستوى لها منذ أربعينيات القرن الماضي.

وهذا البطء الكبير في نشاط قطاع النفط التقليدي، هو نتاج لتقلص إنفاق الاستثمارات مدفوعاً بتدني أسعار النفط. وجلب ذلك، أسباب إضافية للاهتمام بأمن النفط العالمي، في الوقت الذي تفاقمت فيه المخاطر الجيوسياسية في بعض البلدان المنتجة الرئيسية مثل، فنزويلا.

ويتناقض التراجع الذي طال قطاع النفط التقليدي، مع الانتعاش الذي يتمتع به قطاع النفط الصخري الأميركي، الذي شهد تعافيا قويا في استثماراته مصحوباً بارتفاع في الناتج، في ظل خفض تكاليف الإنتاج بنسبة وصلت إلى 50% منذ 2014. وتحول هذا النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي، لعامل أساسي في توازن تثاقل النشاط في قطاع النفط التقليدي.