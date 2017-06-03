50% زيادة في تداولات الفوركس من الخليج والإمارات في الصدارة

حسام عبدالنبي (دبي)

يزداد حجم المتداولين من دولة الإمارات ومن منطقة الخليج بشكل عام في أسواق الفوركس، فيما يتزايد الاهتمام بالفوركس بمعدل مرتفع حيث شهد القطاع زيادة في حجم التداول بنسبة تزيد على 50% عن العام السابق حسب جميل أحمد، نائب الرئيس للتطوير المؤسسي وأبحاث السوق في شركة «إف إكس تي آم». وأكد لـ «الاتحاد» أن الأبحاث تظهر أن المتداولين للفوركس في منطقة الخليج يقومون بالتداول في نفس القطاعات مثل نظرائهم في التداول في مراكز التداول الكبرى مثل لندن ونيويورك، ولكن حجم التداول يزداد بمعدل مرتفع، مرجعاً ذلك إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة في المناطق الزمنية العالمية ما يعني أنه يمكن للمتداولين الوصول إلى السوق خلال ساعات العمل في الشرق الأقصى ومواعيد الإغلاق في الولايات المتحدة في نفس يوم التداول، وكذا زيادة الوعي بالفوركس باعتباره أحد الاستثمارات البديلة.

وقال أحمد، إن الغالبية العظمى من المتداولين الإماراتيين تتميز بأنهم أشخاص على درجة عالية من التعليم ويستخدمون الأدوات التعليمية التي يتم توفيرها عبر الإنترنت، موضحاً أن هؤلاء المتداولين يقومون في كثير من الأحيان بتداول أحجام كبيرة ويتمتعون باستخدام حسابات Pro وحسابات ECN التي تقدمها FXTM، كما يظهرون اهتمامًا كبيرًا بالمحافظ الاستثمارية وخدمات الأموال المدارة.

وفيما يخص تأثير دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي بعد مرور أربعة أشهر على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، أفاد أحمد، بأنه كان هناك قدر هائل من القلق حول التأثير الذي يمكن أن يحدثه ترامب على الاقتصاد العالمي في أعقاب توليه مهام منصبه بشكل رسمي، ولكن التأثير الفعلي في حد ذاته كان ضعيفًا إلى حد كبير.

وأرجع ذلك التأثير الضعيف إلى أن الرئيس الأميركي الجديد قد واجه عقبات بالفعل فيما يتعلق بفرض أجندة حملته الانتخابية، ولكن ما حدث هو أن الأسواق المالية قد ركزت اهتمامها على المخاطر السياسية بقدر أكبر مما اعتاده المستثمرون في الماضي.