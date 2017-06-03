ارتفاع عالمي في مبيعات أجهزة الإنذار والأقفال الأمنية والكاميرات

فهد الأميري (دبي)

انتعش قطاع التقنية الأمنية في عدد من العواصم العالمية خلال الأعوام الماضية، بزيادة مبيعات أجهزة الإنذار والأقفال الأمنية وكاميرات، في ظل تزايد الهجمات الإرهابية وفق سيرجيو كارفاليو، المدير العام لشركة «سوبرفيدا» البرتغالية، المتخصصة في مجال النظم الأمنية للمشاريع الكبيرة في المدن الذكية، الذي أعلن عن مشروعات ضخمة من المزمع تنفيذها في دبي بشأن تركيب نظم أمنية، وذلك على هامش مشاركته في معرض الشرق الأوسط للأرضيات والجدران المقام بمركز دبي التجاري العالمي مؤخراً،، بهدف زيادة نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرتغال، ومن المتوقع أن يلامس سقف الـ2 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف كارفاليو لـ«الاتحاد» أن قطاع التقنيات الأمنية يشهد تطوراً ملحوظاً في العالم، مؤكداً أن البرتغال تفوقت على نظيرتها بهذا القطاع، حيث إن بإمكانهم تصنيع وتطوير وبناء أي نظام تقني بحسب حاجة العملاء، وبأفضل النتائج والإمكانات، لافتاً إلى أن شركته قامت بتصميم وتنفيذ أكبر الملاعب الرياضية في البرتغال، تشمل الملاعب الخاصة بناديي «بنفيكا» و«بورتو» اللذين يعتبران من أبرز أندية كرة القدم البرتغالية، كما قامت الشركة بتنفيذ نظام الدخول الأمني الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فضلاً عن عدد كبير المشاريع الحكومية الضخمة على المستوى المحلي، مثل محطات الطاقة والبترول والمطارات والمجمعات السكنية والفنادق والجامعات والمدارس عبر بطاقات الدخول الممغنطة، موضحاً أن حجم الإنجاز في 2016 يقدر بـ450 كم 2.

وأضاف: «إن هذه هي باكورة مشاركاتنا في معرض الشرق الأوسط للأرضيات والجدران، وزيارتنا الأولى لإمارة دبي، وهي فرصة رائعة لتسليط الضوء على شركتنا ومنتجاتنا في المنطقة»، واصفاً السوق الإماراتية بالسوق المتنامي اقتصادياً، لافتاً أن هذه المشاركة تسهم بوضع بصمة برتغالية في المنطقة، من خلال بناء علاقات تجارية أساسية مع شركاء محليين بارزين، حيث تمتد مشاريع سوبرفيدا في البحرين وقطر.

وقال: «نعتبر معرض الشرق الأوسط للأرضيات والجدران بمثابة وسيلة لدخول السوق الإماراتية، وفرصةً مميزة لاستعراض الخبرات البرتغالية في مجالات الأمن والتكنولوجيا».