«سياحة عجمان» تطلق برنامج الجولات التعريفية لإبراز معالم الإمارة

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، برنامج الجولات التعريفية، والهادفة إلى إبراز معالم الإمارة الفريدة، والترويج لمقوماتها السياحية على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، حيث استقبلت في أولى محطات البرنامج وفداً من شركة السياحة الروسية «ناتالي تورز»، إلى جانب عدد من وكلائها السياحيين، ونظمت لهم جولة في مختلف أرجاء عجمان ومواقعها السياحية والفندقية والخدمية.

وتم تنظيم الجولة التعريفية، بالتعاون مع قطاع الضيافة بالإمارة، مثل «فندق فيرمونت عجمان»، وفندق «عجمان سراي»، إحدى فنادق «لاكشري كوليكشن»، وشركة ألفا تورز السياحية.

وتضمن البرنامج التعريفي الذي تواصلت فعالياته على مدار أربعة أيام، جولات ميدانية في عدد من الفنادق الفخمة في عجمان، من ضمنها «فندق كمبينسكي عجمان»، و«وفندق رامادا بيتش عجمان»، و«فندق باهي قصر عجمان»، إضافة إلى إطلاع الوفد على منتجع أوبروي شاطئ الزورا، ونادي الزورا للجولف، ومشروع الزورا، فضلاً عن تنظيم جولة في متحف عجمان لتعريفهم بتراث وتاريخ الإمارة العريق. كما تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية مع وفد شركة «ناتالي تورز» ومع شركة «ألفا لإدارة الوجهات» التابعة لشركة «ألفا تورز».

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يعد برنامج الجولات التعريفية جزءاً من استراتيجيتنا في الترويج لإمارة عجمان كوجهة سياحية فريدة، وتقديم فرصة لشركائنا للتعرف على ما تقدمه الإمارة من خدمات سياحية، بما ينسجم مع رؤية عجمان لعام 2021، الهادفة إلى جعل الإمارة إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، ونحن سعداء باستقبال (ناتالي تورز) الروسية ووكلائهم الأكثر مبيعاً، حيث تعتبر الأسواق السياحية الروسية الأسرع نمواً في العالم، ونهدف من خلال إطلاع الشركات الروسية على خدماتنا الفندقية والمرافق المميزة إلى زيادة تدفق أعداد السياح الروس إلى الإمارة».

وأضاف «هدفنا الأساسي من خلال إطلاع«ناتالي تورز» على معالم الإمارة السياحية، ومناقشة الشراكة الاستراتيجية معها هو تجسيد هوية عجمان السياحية، ووجهاتها وعلامتها الترويجية«أصالة إماراتية»، حيث تتمثل رسالتنا في ترسيخ الانطباع عن عجمان كإمارة تتمتع بمقومات سياحية خلابة، وطبيعية، وثقافية غنية، ومساعدتها على تعزيز مكانتها كعلامة فارقة بين الوجهات السياحية الأخرى، وزيادة عدد الزوار مستقبلاً».

واختتم امس برنامج الرحلة التعريفية بعد حفل إفطار أقيم على شرف الوفد بفندق فيرمونت عجمان قبيل مغادرتهم الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية السياحية قامت من خلال مشاركتها في معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر هذا العام، بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع نخبة من أهم شركاء الأعمال، والمستثمرين، ومنظمي الرحلات السياحية، بهدف بحث الفرص الاستثمارية، والترويج والتعريف بعناصر الجذب السياحي في إمارة عجمان. وبحسب الأرقام والبيانات الصادرة عن الدائرة خلال العام الماضي فقد ارتفع عدد السيّاح الروس بنسبة 200% في فنادق عجمان، مقارنة بالعام 2015.