تزاحم حجوزات موسم الصيف وندرة في الشواغر

رشا طبيلة (أبوظبي)

يتزاحم مسافرون للحصول على تذاكر طيران للسفر في الموسم الذي يمتد من الأسبوع الأخير في رمضان وإجازة عيد الفطر، مع ندرة المقاعد الشاغرة على معظم الخطوط، بحسب مسؤولين في شركات سياحة وطيران.

وأوضحوا أن الراغبين بالحجز في الوقت الحالي يجدون صعوبة في الحصول على مقاعد شاغرة وأسعار مناسبة، فإشغال رحلات الطيران إلى الوجهات المطلوبة وصلت بين 80 إلى 100% في أيام الذروة للسفر.

ونصح هؤلاء الباحثين عن رحلات إلى اختيار أيام مختلفة عن تلك التي تشهد ذروة في السفر، مثل الحجز لبعد العيد أو في منتصف رمضان.

قال سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، إن الأشخاص الذين لم يحجزوا حتى الآن، دخلوا في مرحلة الذروة من الحجوزات، فالمقاعد الشاغرة قليلة لفترة نهاية رمضان وعيد الفطر، والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ لارتفاع الطلب وزيادة العرض.