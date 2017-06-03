«ألعاب الجزيرة» تعتمد ميزانية الموسم المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اعتمد مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى في نادي الجزيرة ميزانية الموسم المقبل، والخطوط العريضة في التوجهات والخطط التي ستكون كلها تحت شعار «موسم التقشف» في النفقات، حيث يتم توجيه الصرف للألعاب الواعدة التي تحقق الإنجازات، حسب

محمد حسن السويدي رئيس الشركة ، قائلاً: الاجتماع الأخير للمجلس ناقش الكثير من الأمور، والقناعة لدى القائمين على الشركة حالياً الاستقرار على الأجهزة الفنية في كرة اليد، مع عمل تقييم كامل للاعبين، باعتبار أن بينهم عدداً قد تجاوز سن العطاء ويحتاج إلى الراحة، وهذا التقييم سيتم مع المدرب، في وقت تتجه النية لبناء جيل جديد قوي قادر على حصد الألقاب في المواسم المقبلة، لأن الجزيرة نادي بطولات، ونتائج الموسم الأخير لم تكن على مستوى الطموح.

وأضاف: سنناقش ملف الكرة الطائرة بكل تفاصيله في اجتماع الأسبوع المقبل، وسيطلع على التقرير الذي سيقدمه المشرفون عليها، مشيراً إلى أن النية تتجه لإحداث تغييرات شاملة تضمن تحسين حالة الفريق، وكل فرق المراحل السنية.

وكشف السويدي إنهاء عقود اللاعبين الأجانب في فريقي اليد والطائرة، وقال: سنبدأ في البحث عن بدلاء لهم لديهم قدرة أكبر في تحسين أداء الفريقين، لأن الموجودين لم يكونوا أيضاً على مستوى المنتظر، وسنبحث عن بدلاء مميزين لديهم خبرة باللعب في المنطقة الخليجية.

وتابع: سنمنح لعبتي الجو جيتسو والجودو ما تستحقانه من الاهتمام والتركيز بعد النتائج المميزة التي حققها النادي فيهما، حيث إننا أبطال الدولة فيهما، وقد أثبتت النتائج أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنقف خلف لاعبينا لاستكمال المنظومتين من مدربين ولاعبين في بعض الفئات وتوفير الصالات، وكل المتطلبات حتى نستمر في الصدارة.

وأضاف: تلقينا خطاباً من اتحاد الجو جيتسو يطلب منا استضافة إحدى جولات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية 4 نوفمبر المقبل، ونحن نرحب بذلك وبأي تعاون مع الاتحاد، لأننا نعتبر التعاون معه نموذجا مثاليا للتعاون بين الأندية والاتحادات، ونتمنى أن تكون كل الاتحادات مثل اتحاد الجو جيتسو في الاحترافية والمبادرات وتكامل الأدوار والحرص على تطوير اللعبة.

وعن قضية النادي مع اتحاد كرة اليد، قال: بعد تدخل الشيخ محمد بن حمدان بن زايد رئيس شركة كرة القدم نائب رئيس النادي التزمنا توجيهاته، وسنقدم استئنافا قانونيا قريباً على العقوبة الموقعة بحق عوض هويشل على أمل تجاوز الموقف، لأننا لا نريد إلا حق النادي، والمصلحة العامة للعبة حيث إننا أكثر المعنيين بتطورها، ونتمنى أن تكون في الصدارة الخليجية والآسيوية دائماً، وتاريخ الجزيرة يشهد بذلك دائماً في تلك اللعبة».