423 مليون مشاهد لـ «جولف دبي»

دبي (الاتحاد)

أكد عبد العزيز بوخاطر، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في عقارات جميرا، أن تمديد عقد استضافة ختامية الجولة الأوروبية حتى 2020 لتقام على عقارات جميرا، ممثلة ببطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام سنويا في نوفمبر، تعتبر خطوة الغاية منها تعزيز مكتسبات استضافة دبي لإكسبو 2020، والجهود الرامية لاستقطاب 20 مليون زائر في الخطة الاستراتيجية التي حددتها الحكومة.

وكشف بوخاطر، أن المكتسبات عديدة من إقامة هذه البطولة التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتمثل المحطة الختامية للجولة التي تحمل عنوان (السباق إلى دبي)، مع متابعتها من قبل 423 مليون مشاهد عبر شاشات التلفاز حول العالم.

وقال: اسم دبي يطوف العالم ويساهم بالترويج لها، ويؤكد أن الجولف رياضة مثالية لدعم قطاع السياحة في دبي والإمارات عموماً، واستقطاب عدد كبير من الزوار سنوياً ممن يتابعون البطولات التي تقام هنا ويمارسون الجولف على الملاعب الحديثة المتوافرة، وأبرزها ملعب الأرض على عقارات جميرا.

واعتبر بوخاطر، مواصلة إقامة البطولة الختامية في دبي يساهم في تعزيز المنشآت التي تتم إقامتها سنوياً للجماهير، مع حضور أكثر من 65 ألف متفرج سنوياً، وقال: تحظى البطولة بحضور أكثر من 200 إعلامي من حول العالم لتغطية فعاليتها ونقل الصورة المميزة لدبي، على أن تبث 3314 ساعة من التغطية التلفزيونية للبطولة إلى 423 مليون المنازل في جميع أنحاء العالم عبر 41 مذيعاً تلفزيونياً، كما نقوم بإعداد قرية لجماهير البطولة وإقامة 4 مدرجات، 7 شاليهات للضيافة، 4 شاشات تلفزيون عملاقة و10 لوحات تسجيل، ويشرف على العمل 200 مقاول و240 موظفاً يعملون على 7500 ساعة خلال البطولة مع وجود الحكام، والسائقين، وخدمة التدبير المنزلي وخدمة العملاء، ويوجد في البطولة 70 من حراس الملعب في عقارات جميرا للجولف يومياً، موزعين على 7675 ياردة من 18 حفرة وملعب الأرض الحائز على جائزة الضمان للممرات والعشب الأخضر الذي يعد في حالة ممتازة للعب بطولة الجولف.

وأضاف: مع نقطة الانطلاق الجديدية في مدرج موانئ دبي العالمية، إضافة إلى أماكن الجلوس عند الحفرة التاسعة، والـ17 والـ18، سيكون العدد الكلي لمقاعد المدرجات أكثر من 2000 مقعد، فيما سيكون أحد أفضل الأماكن لتأمل المناظر في شرفة نادي الأرض التي ترتفع 600 متر مربع ويطل على البقعة الخضراء حفرة 18.

وأوضح بوخاطر أن الجولة الأوروبية تعتبر اللغة العربية أساسية، وذلك مع إضافتها عبر الموقع الإلكتروني، والتواصل مع وسائل الإعلام العربية بشكل أوسع، وقال: «نسعى لمواصلة دعم البرامج التي تساهم في تطوير أداء اللاعبين في المدارس الناطقة باللغة العربية من مواطنين ومقيمين، ونتطلع أن تساهم هذه البطولة في زيادة انتشار هذه الرياضة على نطاق أوسع، وتكشف أن ممارستها غير مكلفة مادياً كما يعتقد البعض، وهو ما نروج له للاستفادة أيضاً من معهد الأداء الأوروبي الموجود في عقارات جميرا للجولف».