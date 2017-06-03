«الإمبراطور» يدك شباك «العميد» برباعية نظيفة

عماد النمر (الشارقة)

تواصلت الإثارة في النسخة الثانية من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات المقامة في نادي الشارقة الرياضي، وشهدت البطولة 3 مباريات، وسط حضور جماهيري كبير، تقدمهم سعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وياسر سالم لاعب الوحدة السابق، ومنذر علي لاعب الوصل السابق، وحارس مرمى فريق الشارقة محمد يوسف، حيث استقبل ضيوف الشرف مدير البطولة راشد العوبد بصحبة أعضاء اللجنة المنظمة عامر الغيثي وعتيق محمد ونوزت سطاس ولجنة العلاقات العامة والاستقبال.

وشهدت المباراة الأولى التي جمعت بين الإمبراطور والعميد ضمن المجموعة الثالثة، إثارة كبيرة، حيث ضرب الإمبراطور بقوة ونجح في دك شباك العميد برباعية نظيفة، وقاد المحترف ماركو بيريج فريقه الإمبراطور للتقدم بهدفين خلال الشوط الأول، وسعى العميد بكل قوة للعودة إلى المباراة من خلال عدة محاولات، إلى أنه افتقد التوفيق في اللمسة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني حاول العميد تقليص النتيجة وإدراك التعادل، إلا أن كل هجماته تحطمت أمام قوة وصلابة دفاع الإمبراطور وتألق حارس مرماه، وضاع العديد من الفرص لفريق الإمبراطور قبل أن ينجح في ترجمة سيطرته الميدانية بالهدف الثالث عن طريق عبد الكريم جميل في الدقيقة العاشرة، وأضاف محمد علي بولادي الهدف الرابع، ويضع النقاط الثلاث الأولى في رصيده ويتصدر المجموعة.

وخيم التعادل السلبي علي المباراة الثانية التي جمعت بين المواليف والزعيم ضمن المجموعة الثالثة، ورغم سلبية النتيجة فإن المباراة جاءت في مجملها قوية ومتكافئة بين الفريقين، وضاع العديد من الفرصة المحققة بفضل براعة حارسي المرمى والدفاعات المحكمة.

وفي المباراة الثالثة بين إكسترا والجوارح في المجموعة الرابعة، نجح الجوارح في الخروج بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وجاء الشوط الأول خالياً من الأهداف، لكن الشوط الثاني شهد تقدم إكسترا بالهدف الأول عن طريق المحترف الأوزبكي جافلون أنوروف، لكن الجوارح أدرك التعادل سريعاً من لعبة جميلة تكتيكية انتهت بتسديدة راشد عبيد، وحاول كلا الفريقين كسر التعادل الإيجابي 1/‏1، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وأبدى سعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي سعادته بالوجود في النسخة الثانية للبطولة، مؤكداً أنها من أنجح البطولات الرمضانية وأكثرها قوة ومتابعة جماهيرية وإعلامية، وقال إن اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في المجلس، تدعم بقوة البطولة التي ولدت عملاقة بفضل جهود العالمين فيها والتنظيم الاحترافي للحدث الذي جمع من حوله الكثير منذ انطلاقته في العام الماضي.

وأوضح أن ما يميز البطولة هو قوة الفرق المشاركة، ووجود لاعبين محترفين فيها زاد من المنافسة والإثارة، وقد شاهدنا مستويات عالية جداً ترتقي للمستوى الاحترافي لعدد من الفرق المشاركة، وقد أحسنت اللجنة المنظمة أن حافظت على عدم زيادة عددها رغم الإقبال الكبير، مشيراً إلى أن وجود 16 فريقاً يزيد من حدة المنافسة، ويحافظ على المستوى الفني المرتفع للمباريات عموماً».