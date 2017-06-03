بطولة مكتوم بن راشد الكروية تدخل مراحل الحسم

دبي (الاتحاد)

اقترب فريقا الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي (إم كيه إس)، وجوما، من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة مكتوم بن راشد لسباعيات الكرة المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على ملاعب نادي ضباط الشرطة في القرهود، وذلك بفوزهما أول من أمس على كل من فريق النجوم، وليدر سبورت، بنتيجة 9-صفر و6-1 على الترتيب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة التي يشارك فيها 20 فريقاً.

كما شهدت الجولة تحقيق كل من فريقي الدفاع المدني، ومحمد علي، لانتصارهما الأول في البطولة، حيث تغلب الدفاع المدني على التحدي برباعية نظيفة، ومحمد علي على فريق مركز كواترو الرياضي بنتيجة 3-2.

ابتعد فريق الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريق الدفاع المدني الذي تقدم إلى مركز الوصافة، فيما تشارك فريقا النجوم والتحدي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وأخيراً الذيابة بلا نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة، حلق فريق جوما بصدارة فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، مقترباً بذلك من بلوغ ربع النهائي، فيما تقدم فريق محمد علي إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وليحافظ فريق ليدر سبورت على مركزه الثالث برصيد النقطة الواحدة، وليتذيل فريقا كلية التقنية، ومركز كواترو الرياضي المركز الأخير دون نقاط.