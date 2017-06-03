باسم أمين يحتفظ بلقب «الوفاء لزايد الشطرنجية»

دبي (الاتحاد)

احتفظ الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين بلقب بطولة الوفاء لزايد الرمضانية للشطرنج السريع للعام الثاني على التوالي، والتي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، وأسدل عليها الستار مساء أمس الأول. حضر حفل الختام أحمد خليفة آل ثاني الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، وجمال العبدولي الأمين العام للنادي، وعيسى لطفي المدير المالي في النادي وعدد من اللاعبين والجمهور الذين حرصوا على متابعة الجولة الختامية ومراسم التتويج.

وتساوى على المركز الأول باسم أمين والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو برصيد 8 نقاط لكل منهما بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وحسمت أنظمة كسر التعادل المركز الأول لصالح باسم ليتوج بطلاً لـ«الوفاء لزايد» للمرة الثانية على التوالي، وحل ثالثاً الإسباني فيكتور موسكالينكو برصيد 7.5 نقطة، وتساوى على المراكز من الرابع إلى السابع 4 لاعبين برصيد 7 نقاط هم الصربي إيجور ميلادينوفيتش، وسالم عبد الرحمن والكوبي والتر أرينسيبييا والسوري صهيب عكلة.

وفي فئة اللاعبين المواطنين فاز بجائزة أفضل لاعب المواطن الناشئ عمار السدراني الذي حصد 6 نقاط، وفازت بجائزة أفضل لاعبة مواطنة بشاير خليل، وعلى صعيد نتائج لاعبي نادي دبي للشطرنج فاز سعيد إسحاق بجائزة أفضل لاعب ومريم عيسى عن فئة أفضل لاعبة.