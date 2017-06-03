«أبوظبي للإعلام» يتخطى «نعمة» ويتصدر المجموعة الثالثة

العين (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فعاليات القرية التراثية المصاحبة لبطولة العين الرمضانية في استاد طحنون بن محمد في القطارة، حيث شارك معاليه الحضور فرحتهم بهذا الحدث من خلال الرقصات الشعبية المصاحبة تأكيداً على أهمية التراث والحفاظ عليه، وتفقد بعدها الأجنحة التراثية التي أقامها وأشرف على تنظيمها نادى تراث الإمارات، حيث استمع من مدير المركز خليفة بطي الشامسي إلى شرح مفصل عن الفعاليات التي تضمنت عروض الخيالة، الحرف اليدوية، السوق الشعبي التراثي وبيوت الشعر.

كما تفقد معاليه يرافقه الدكتور عبد الله سالم الوحشي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجناح الخاص بمركز زايد للدراسات والبحوث واستمع إلى شرح من مديرة المركز فاطمة المنصوري حول الإصدارات الجديد التي تناول جزء كبير منها تراث الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون بالدور المهم الذي يمكن أن يسهم به التراث في تكوين شخصية الأبناء، مؤكداً على أن الدورة الرمضانية في انطلاقتها الثانية وثوبها الجديد حرصت على أن يكون للتراث مساحة في الفعاليات، تأكيداً على أهمية هذا التراث في حياة أبناء الأمارات، بحيث يكون للبطولة دور في العديد من المجالات التي تنعكس إيجاباً على المجتمع، مطالباً في الوقت نفسه بتعزيز مثل هذه التوجهات التي تحرص عليها دولة الإمارات.

وعبر معاليه عن سعادته بوجود القرية التراثية ضمن فعاليات بطولة العين الرمضانية التي تجري فعالياتها حالياً باستاد خليفة بن زايد بالعين، وتضم عدداً من الفعاليات الرياضية والثقافية، وامتدح جهود القائمين عليها، مؤكداً أنهم نجحوا في تقديم عمل مميز أضفى بعداً رائعاً على البطولة بعد أن وجدت القرية التراثية تفاعلاً لافتاً من الجمهور.