«الجودو» إلى محطة الختام الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم، في الخيمة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، منافسات بطولة الجودو ضمن الأولمبياد الرمضاني الـ 21، ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 25 نادياً ومركزاً على مستوى الدولة، وتشتمل على منافسات تحت الناشئين وشباب ورجال وفتيات وسيدات.

ويشهد الختام منافسات الشباب والرجال في حين جاء افتتاح البطولة من خلال منافسات الناشئين والسيدات.

ويشرف اتحاد المصارعة والجودو على الجوانب الفنية والتحكيمية في البطولة، وأكد محمد جاسم، رئيس لجنة الجودو في البطولة، أن اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي حريص على المشاركة وأداء دوره المجتمعي في كل المناسبات والدورات الرياضية الرمضانية في مقدمتها أولمبياد الضباط، والتي أصبحت ضمن الأنشطة والأجندة الرسمية للاتحاد في الموسم الرياضي، وفقاً لتوجيهات رئيس الاتحاد، وهذا لمكانة البطولة وأهمية المشاركة فيها، مشيراً إلى أن البطولة محطة مهمة من محطات الإعداد للاعبين واللاعبات في المنتخبات للاستحقاقات الخليجية والعربية والعالمية المقبلة».

وقال: «توجيهات رئيس الاتحاد تؤكد أن دور الاتحاد ليس رياضياً فحسب، بل هو دور مجتمعي في المقام الأول، وهو سباق على تأكيد هذا الدور في كل المناسبات ذات الصبغة الرياضية والمجتمعية والثقافية، لأن الرياضة في الأساس توعوية لخدمة المجتمع وينتفي الهدف منها إذا لم تكن كذلك».

وأشاد محمد جاسم بالدور الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، وأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن التعاون والانسجام بين اللجنة والاتحاد يمثل مصدر نجاح للبطولة على مدار النسخ الماضية.