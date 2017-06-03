بلدية الظفرة يكسب مساندة

أبوظبي (الاتحاد)

تغلب فريق بلدية الظفرة على مساندة 2 - 1، بينما فاز فريق دائرة المالية على التعليم العالي بالانسحاب 3 - صفر أمس الأول، في افتتاح بطولة حكومة أبوظبي الرمضانية لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة، والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد الضباط، وتستمر حتى 13 من يوليو الجاري، حيث تختتم قبل 24 ساعة فقط من إسدال الستار على الأولمبياد الرمضاني، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والدوم، في نادي ضباط القوات المسلحة، ويشارك فيها 17 فريقاً تمثل جهات ومؤسسات حكومية في أبوظبي.

وجاءت مباراة الافتتاح بين بلدية الظفرة ومساندة والتي احتضنتها صالة دوم في الخيمة الخارجية في نادي الضباط، قوية ومثيرة من بدايتها وحتى نهايتها، وشهدت ندية كبيرة بين الطرفين اللذين أمتعا الجمهور الذي حرص على متابعة انطلاقة البطولة.

وأحرز هدفي بلدية الظفرة عبد الله رضا وفيصل مطر على التوالي، بينما جاء هدف مساندة عن طريق سليمان الشفاري.

وفي المباراة الثانية أعلن فوز فريق دائرة المالية بالانسحاب لعدم حضور فريق التعليم العالي لخوض المباراة، ليتصدر دائرة المالية المجموعة الثانية بثلاث نقاط متساوياً مع بلدية الظفرة في النقاط، بينما يحتل مساندة المركز الثالث من دون نقاط، ثم التعليم العالي وهيئة الإسكان الذي ارتاح في الجولة الأولى من لقاءات المجموعة.

وتتوقف البطولة اليوم على أن تستأنف غداً، الأحد، بثماني مباريات تتوزع على صالتي المقطع ودوم في نادي الضباط، وتنطلق في العاشرة مساء، وتستمر حتى الواحدة صباح اليوم التالي.

وثمن خليل البلوشي، رئيس لجنة حكام البطولة، البداية القوية للبطولة فنياً وتنظيمياً، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام فيها ضمن أولمبياد الضباط، وأشاد بالمستوي الفني الذي قدمه فريقا بلدية الظفرة ومساندة في المباراة والوحيدة التي أقيمت في اليوم الأول، مشيراً إلى أن البداية المبكرة للبطولة التي كان من المفترض أن تنطلق رسمياً غدا الأحد، جاءت بسبب وجود 5 فرق في المجموعة الثانية، وحتى يكون متاحاً ختام البطولة قبل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وأضاف: البطولة يديرها 6 حكام من اتحاد الكرة، وفي الوقت نفسه يديرون البطولة الثانية لكرة قدم الصالات ضمن أولمبياد الضباط، مشيراً إلى أن الترتيبات جيدة، وكل الجهات قامت بالمطلوب منها على جميع الأصعدة تنظيمياً أو إدارياً، حتى يكون الحدث السنوي الذي يمثل تظاهرة رياضية كبيرة وذات تاريخ ممتد لـ 21 سنة ،في أبهى صورة.

وأشار البلوشي إلى أن الحضور الجماهيري الجيد في المباراة الافتتاحية يؤكد أن الحضور ومتابعة فعاليات البطولة سيكون كبيراً.