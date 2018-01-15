«المحترفين» تبحث ترتيبات مباراة كأس سوبر الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة دوري المحترفين في الاجتماع التنسيقي في أبوظبي أمس الترتيبات الخاصة بتنظيم مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وتجمع الجزيرة والوحدة باستاد نادي بني ياس في الساعة الثامنة مساء السبت المقبل.

ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، بحضور ممثلي الفريقين، ونادي بني ياس مستضيف المباراة والشرطة وشركة الأمن الخاصة وفريق عمل اللجنة، واستهل الحوسني الاجتماع بتقديم الشكر إلى بني ياس، مثمناً جهود كل الأطراف، مؤكداً حرص اللجنة على تنظيم الحدث المهم وفق أعلى معايير الجودة، خاصة أنها تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وناقش الاجتماع تفاصيل حفل افتتاح المباراة وبرنامج التتويج، وتم تحديد بوابات الدخول لجمهور الجزيرة، فئة «بريميوم» البوابة رقم واحد، بوابات الدرجة الثانية بالأرقام 3 و4، بوابة رقم 6 للدرجة الأولى، فيما تم تخصيص بوابات الوحدة فئة «بريميوم» البوابة رقم 13، والدرجة الثانية البوابات رقم 10 و11، والدرجة الأولى البوابة رقم 8، وتطرح التذاكر الإلكترونية للبيع اعتباراً من اليوم عبر الموقع المخصص: https:/‏‏/‏‏abu-dhabi.platinumlist.net/‏‏event-tickets/‏‏66454/‏‏arabian-gulf-super-cup?show=109046

ويبدأ المؤتمر الصحفي للوحدة من الساعة الرابعة إلى الساعة الرابعة و25 دقيقة عصر الجمعة المقبل، يليه المؤتمر الصحفي للجزيرة من الرابعة والنصف وحتى الخامسة إلا خمس دقائق، وينطلق التدريب الرسمي للوحدة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساءً، بينما يتدرب الجزيرة من الساعة السادسة والربع إلى الساعة السابعة والربع مساءً، والتدريبات مغلقة، ويتم فتحها أمام الإعلام لمدة ربع ساعة.