نهائي الكبار.. المجد أو الانكسار

كارديف (د ب أ)

بين حلم الثنائية التي يتطلع إليها الريال للمرة الأولى منذ 61 عاماً، وطموح الخروج من موسم استثنائي لليوفي بثلاثية تتحقق للمرة الأولى، يصطدم ريال مدريد الإسباني في طريق حملته القياسية للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، اليوم، بأحلام يوفنتوس الإيطالي الذي يتطلع إلى الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 21 عاماً.

المباراة النهائية التي تقام في كارديف ستشهد مواجهة من نوع خاص، بين خط هجوم النادي الملكي بقيادة القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن نجحوا في تسجيل 32 هدفاً في النسخة الحالية من دوري الأبطال، في مواجهة الدفاع الصلب ليوفنتوس بقيادة الحارس جانلويجي بوفون، حيث لم تهتز شباك الفريق سوى بثلاثة أهداف خلال 12 مباراة.

«بي.بي.سي» هو المسمى الذي يطلق على خط هجوم الريال، في إشارة إلى جاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، فيما يتشكل خط دفاع يوفنتوس من «بي بي سي» آخر يضم بونوتشي وبارتزالي وكيليني، وهو ما يجعل اللقاء مواجهة من نوع خاص بين فريق يعتمد على الهجوم من خلال سرعة الانتشار، وآخر تقوم خطته على الاتزان الدفاعي وفرض الحصار على منافسيه، خصوصاً عندما يكون من نوعية الريال.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال: إنهم لا يستقبلون الكثير من الأهداف ونحن نسجل الكثير من الأهداف، لكن هذا لن يؤثر على ما سيحدث، ستكون مباراة رائعة.