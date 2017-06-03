فطيم الشامسي قارئة فنجان «رامز تحت الأرض»

أحمد النجار (دبي)

اعتبرت الفنانة الإماراتية فطيم الشامسي مشاركتها بدور قارئة فنجان في برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، الذي يعرض حاليا على قناة «إم بي سي»، «فرصة ذهبية» للفت الأنظار إليها كممثلة صاعدة، تسهم في انتشارها خليجياً وعربياً.

وتعليقاً على موجة الانتقادات، التي يتعرض لها البرنامج حول استغلال ردود أفعال المشاهير وإهانتهم من خلال مواقف تختبر خوفهم لإنتاج الفكاهة، قالت فطيم إن الانتقادات لا تقارن بحجم التفاعل الجماهيري على الـ«سوشال ميديا»، الذي حصده البرنامج بعد عرض حلقاته الأولى، مشيرة إلى أن هذا «الهجوم الإيجابي» جاء لمصلحتها، كونه لفت إليها الأنظار كممثلة إماراتية صاعدة. وقالت إنها تلقت عروضاً تمثيلية من منتجين ومخرجين من مصر.

ولفتت إلى أنها اعتمدت على تعليقات متابعيها على «سناب شات»، والذين يصل عددهم إلى 40 ألفا، لقياس نجاحها بهذا الدور. وقالت «بعد ظهوري في أول حلقتين، تلقيت تهان وإشادات من متابعي، أشعلت حماسي ورفعت سقف طموحاتي».

وعن حكاية مشاركتها في البرنامج، قالت «عرض عليّ الدور عن طريق صديقة تعمل منتجة في البرنامج، بينما كنا نصور فيلماً قصيراً، حيث أصرّت على حضوري لمقابلة المخرج الذي تحمس لاختياري، وقُبلت قبل أن أعلم أنه برامج رامز». وأرجعت سبب اختيارها لأداء دور قارئة الفنجان، لما تتمتع به من شخصية بدوية، وملامح عربية واضحة، مشيرة إلى أنها في كل حلقة تتظاهر بأنها تقرأ الفنجان للضيف لتحقيق أول صدمة له. وبخصوص تعاملها مع الضيوف والتحديات التي واجهتها أثناء التصوير، قالت: «إن الفنانين كانوا يتمتعون بمرونة عالية في التعامل والحديث كان تلقائياً»، من دون أن تنكر أن بعض الضيوف كانوا يرفضون بشدة أن تقرأ لهم الفنجان، فكانت تحاول إقناعهم بحوار ارتجالي.وأفادت بأن أكبر تحدٍ في البرنامج كان التعرض لدرجة الحرارة العالية أثناء التصوير، والاستيقاظ يومياً من الساعة 4 فجراً، والعمل حتى الخامسة عصراً، فضلاً عن تحدي نفسها في إثبات قدراتها التمثيلية.

ووصفت فطيم رامز جلال بأنه «بسيط ومتواضع»، وكثير النكات والضحك بعد البرنامج، بينما يكون عصبياً أثناء الإعداد والتصوير، بهدف الوصول إلى حلقة مثالية.وكانت فطيم قد شاركت في أدوار تمثيلية بأعمال محلية وخليجية، كما تشارك في مسلسل «على قد الحال» مع الفنان مرعي الحليان، الذي يعرض حالياً على قناة دبي. وقالت «ما يهمني هو تحقيق أصداء إيجابية، وقد اجتهدت في تقديم أفضل ما لديّ، وأتمنى أن يحظى أي دور أقدمه بإعجاب الجمهور».