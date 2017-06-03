ماجدة محيي الدين (القاهرة)

تفنن المصريون في طرق إعداد «الفول المدمس» وتقديمه، وهو ضيف عزيز على موائد الأغنياء والفقراء، خاصة في وجبة السحور، حتى أصبح أحد ملامح المطبخ المصري، بل إن الترتيب لاستقبال الشهر الكريم يتضمن شراء «الدماسة» الجديدة لطهو «الفول».

والمرأة المصرية تتعامل معه بطرق متعددة، فقد لا تكتفي بإضافة الملح، والتوابل، والكمون، والفلفل الحار، والزيت، والليمون، ولكنها تضيف إليه بعض الخضراوات والبصل، والفلفل الأخضر، والطماطم، والكزبرة الخضراء، وهناك من تصنعه في صينية بالفرن وتزين وجهها بالبيض المقلي.

وتحتفي مطاعم متخصصة بالفول ويبتكر بعضها إضافات، مثل اللحم المفروم أو البسطرمة.

وإذا كان الفول هو الطعام الشعبي الأول لدى المصريين، فإن أحد ميزاته أن طعمه مقبول ومحبب، ويمكن أن تعتمد عليه المرأة في نهاية رمضان بعد أن يكون «الجميع» ملّ من أصناف الطعام الدسمة.