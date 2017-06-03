كاميرا.. بسرعة تصوير 8.2 لقطة في الثانية

يحيى أبوسالم (دبي)

أضافت مؤخراً الشركة اليابانية كانون، إلى سلسلة كاميرات PowerShot G الشهيرة.. كاميرا PowerShot G9 X Mark II، وهي كاميرا جبّارة بحجم نحيل للغاية يتّسع بالجيب، وتتمتّع الكاميرا بسرعة تصوير متواصل عالية جداً تصل حتى 8.2 لقطة في الثانية، وهي مزودة أيضاً بمستشعر بدقة 20.1 ميغابيكسل من فئة type 1.0 ومعالج كانون DIGIC 7، فتقدّم أداءً متجاوباً ونتائج مذهلة مع كل لقطة، وإن كنتم من الهواة الذين يبحثون عن كاميرا موثوقة، أو بتّم على استعداد لتخطّي استعمال الهاتف الذكي والارتقاء في مجال التصوير، فكاميرا PowerShot G9 X Mark II هي الجهاز الأنسب لكم.

القوة والأداء والدقة

مع معالج DIGIC 7، ومستشعر CMOS، تؤمّن كاميرا PowerShot G9 X Mark II أداءً أفضل بكثير ونتائج عالية الجودة، ويقدّم نظام تثبيت الصورة بتقنية الاستشعار المزدوج Dual Sensing تصحيحاً من 3.5 وقفة باستخدام تقنية معالجة التثبيت الموازية، مما يجعلها الكاميرا المناسبة للتصوير أثناء الحركة مع الحفاظ على لقطة ثابتة حتى عندما تهتزّ اليد. أما لالتقاط اللحظات العفوية، من ظهور الحيوانات المفاجئ إلى فناني الشوارع، ومع إمكانية التصوير المتواصل بسرعة 8.2 لقطة في الثانية ومع ضبط البؤرة التلقائي في 0.14 ثانية فقط، يصبح المصوّر من دون شكّ على استعداد دائم وبحوزته كاميرا قادرة على تلبية احتياجاته، وللحفاظ على جميع العناصر ضمن المشهد، تضمّ كاميرا PowerShot G9 X Mark II زوم بصرياً ×3 وعدسة بزاوية عريضة قياس 28 ملليمتراً، مما يجعلها مناسبة لصور الأشخاص والمناظر الطبيعية الجميلة أيضاً.

ومع كاميرا PowerShot G9 X Mark II من الممكن التقاط لحظات رائعة بوضوح تام، مهما كانت ظروف الإضاءة، إذ يحدّ المستشعر من الغشاوة ويحسّن المجال الدينامي لتأمين أداء ثابت في الليل والنهار. أما العدسة بفتحة f/‏‏2.0 فتسمح بدخول المزيد من الضوء، مما يتيح حرية استخدام نطاق ISO منخفض أو سرعات مصراع أعلى، لتوليد تأثير خلفية ضبابية رائعة، ومن ناحية الغشاوة الناتجة عن الحركة عند تصوير مواضيع متحركة، يحدّ مرشح الكثافة المحايدة ND التلقائي من وصول الضوء إلى المصراع، مما يتيح إمكانية استخدام سرعات مصراع أطول من دون الإفراط في التعرّض للضوء.