  • السبت 08 رمضان 1438هـ - 03 يونيو 2017م

حساب أوقات الصلاة على أساس الموقع

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

دبي (الاتحاد)

تحتوي متاجر التطبيقات الذكية على الآلاف من التطبيقات التي تعنى بشهر رمضان المبارك، والكثير من المناسبات الدينية.. إلا أن تطبيق إمساكية، يعد أحد أشهر هذه التطبيقات الذكية، والذي يأتي بالعشرات من الميزات ويقدم الكثير من الخدمات لمستخدميه بما في ذلك إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2017.

ويتيح التطبيق معرفة أوقات الصلاة، وقت الإمساك والإفطار، اتجاه القبلة، إظهار أيام شهر رمضان بالتقويمين الهجري والميلادي معاً، كما ويتيح لك المواظبة على الدعاء والاستغفار من خلال فقرة خاصة بالأدعية والأذكار.

ويمكن الحصول على أوقات دقيقة للصلاة وتتبع الصلاة فهذا التطبيق سيساعدك ألا تفوتك صلاة من خلال تذكيرك بموعد الصلاة في وقتها.

أدوات مميزة

يتميز التطبيق بمجموعة واسعة من الأدوات والخصائص، منها:- حساب تلقائي لأوقات الصلاة على أساس الموقع الجغرافي الخاص بك باستخدام خاصية نظام تحديد المواقع، فستطيع على سبيل المثال معرفة موعد أذان المغرب في القاهرة وموعد أذان المغرب في إنجلترا أو في أي دولة أنت بها. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 