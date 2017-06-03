حساب أوقات الصلاة على أساس الموقع

دبي (الاتحاد)

تحتوي متاجر التطبيقات الذكية على الآلاف من التطبيقات التي تعنى بشهر رمضان المبارك، والكثير من المناسبات الدينية.. إلا أن تطبيق إمساكية، يعد أحد أشهر هذه التطبيقات الذكية، والذي يأتي بالعشرات من الميزات ويقدم الكثير من الخدمات لمستخدميه بما في ذلك إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2017.

ويتيح التطبيق معرفة أوقات الصلاة، وقت الإمساك والإفطار، اتجاه القبلة، إظهار أيام شهر رمضان بالتقويمين الهجري والميلادي معاً، كما ويتيح لك المواظبة على الدعاء والاستغفار من خلال فقرة خاصة بالأدعية والأذكار.

ويمكن الحصول على أوقات دقيقة للصلاة وتتبع الصلاة فهذا التطبيق سيساعدك ألا تفوتك صلاة من خلال تذكيرك بموعد الصلاة في وقتها.

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