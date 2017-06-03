أبوعبيدة بن الجراح.. «أمين الأمة»

سلوى محمد (القاهرة)
عامر بن عبدالله بن الجراح، لقبه أبو عبيدة، ولد سنة 40 قبل الهجرة 584م، من المبشرين بالجنة، أحد كبار الصحابة، وأعلام المسلمين الأولين الذين التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وأسلم، ووصفه بأمين الأمة، حين قدم أهل اليمن، فقالوا: «ابعث معنا رجلاً يعلمنا السُنة والإسلام»، فأخذ بيد أبي عبيدة، فقال: «هذا أمين هذه الأمة».
تميز بعقلية متزنة وذكاء وعقيدة ثابتة وقوية، لا يكترث بمتاع الدنيا، أرسل إليه عمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم وأربع مئة دينار، وقال للرسول: «أنظر ما يصنع بها»، قال: فقسمها أبو عبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها، فقسمها إلا شيئاً قالت له امرأته نحتاج إليه، فلما علم عمر قال: «الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا».
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أصدر أبو بكر الصديق أمراً لقادة الشام بعد توليه الخلافة قال فيه: «إذا اجتمعتم على قتال فأميركم أبو عبيدة»، فقاد أبو عبيدة معركة اليرموك، وبعدها تولى القيادة العامة في أرض الشام، وغزا الإمبراطورية البيزنطية وهزم جيشها في معركة «أجنادين»، ثم توجه إلى دمشق ومعه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعياض بن غنم وشرحبيل، وحاصروها، ودخلها خالد عنوة ودخلها أبو عبيدة صلحاً، ثم سار إلى فحل وفتح بعلبك وحمص، حتى دخل حماه صلحاً، ووصل إلى حلب والفرات، وعاد إلى فلسطين، مع عمرو بن العاص، وحاصروا بيت المقدس، فطلب أهلها أن يصالحهم، مثل أهل الشام، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فقدم وفتحها عدا ثلاث مدن، هي القدس وعكَّا وحيفا، بعدها اتجه أبو عبيدة إلى دمشق المحصنة، وبها أكبر حامية للروم آنذاك، فانتقل المسلمون إلى دمشق، وكسروا شوكة الروم ونشروا الإسلام في الشام.
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تُوفي أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، عن ثمانٍ وخمسين سنة، فقام معاذٌ بن جبل في النّاس، فقال: إنكم أيها النّاس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبداً قط أقل غمزاً ولا أبر صدراً، ولا أبعد غائلةً، ولا أشد حباً للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه رحمه الله