ابن رضوان.. إمام الطب والحكمة نبغ في الفلسفة والفلك

أحمد مراد (القاهرة)
ولد أبو الحسن علي بن رضوان المصري سنة 998 ميلادية بمنطقة الجيزة في مصر، ونشأ في أسرة فقيرة، حيث كان أبوه يعمل خبازاً، وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره مات والده، الأمر الذي جعله يعمل في صناعات عدة ليعول نفسه، ويوفر نفقات تعليمه، وقد حرص على تحصيل العلم، وتخصص في دراسة الطب.
وكان المعلم وقتها يقرأ من الكتاب دون أن يفسر ويعلق على ما يقرؤه، فانصرف عن الجلوس للمعلمين، وعكف على دراسة كتب الطب، ومن هذه الحصيلة العلمية النظرية، ومن مشاهداته العملية تكون الطبيب النابغة أبو الحسن علي بن رضوان، ونبغ في هذا المجال بشكل كبير، حتى صار من أشهر الأطباء، وقد اختاره الحاكم الفاطمي لمصر ليكون رئيساً للأطباء في قصر الحاكم.
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وعن منهجه في العلاج، يقول ابن رضوان: إذا دعيت إلى مريض فأعطه ما لا يضره إلى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك، ومعنى معرفة المرض هو أن تعرف من أي خلط حدث أولاً، ثم تعرف في أي عضو هو، وعند ذلك تعالجه.
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