ابن رضوان.. إمام الطب والحكمة نبغ في الفلسفة والفلك

أحمد مراد (القاهرة)

ولد أبو الحسن علي بن رضوان المصري سنة 998 ميلادية بمنطقة الجيزة في مصر، ونشأ في أسرة فقيرة، حيث كان أبوه يعمل خبازاً، وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره مات والده، الأمر الذي جعله يعمل في صناعات عدة ليعول نفسه، ويوفر نفقات تعليمه، وقد حرص على تحصيل العلم، وتخصص في دراسة الطب.

وكان المعلم وقتها يقرأ من الكتاب دون أن يفسر ويعلق على ما يقرؤه، فانصرف عن الجلوس للمعلمين، وعكف على دراسة كتب الطب، ومن هذه الحصيلة العلمية النظرية، ومن مشاهداته العملية تكون الطبيب النابغة أبو الحسن علي بن رضوان، ونبغ في هذا المجال بشكل كبير، حتى صار من أشهر الأطباء، وقد اختاره الحاكم الفاطمي لمصر ليكون رئيساً للأطباء في قصر الحاكم.

وكان لابن رضوان المصري العديد من الإنجازات الطبية، وصاحب طريقة مميزة في فحص المريض وتشخيص المرض، وقد أشاد الأطباء في العصر الحديث بطريقته التي لا تختلف كثيراً عن الفحص الاكلينيكي المتبع في هذه الأيام، حيث كان يهتم بمعاينة المريض والتعرف إلى المرض، وذلك بالنظر إلى هيئة أعضاء المريض وبشرته، وتفقد أعضائه الباطنية والخارجية، وطريقة نظره وكلامه ومشيته، والتعرف إلى نبض قلبه وعلى مزاجه عن طريق توجيه الأسئلة إليه.

وعن منهجه في العلاج، يقول ابن رضوان: إذا دعيت إلى مريض فأعطه ما لا يضره إلى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك، ومعنى معرفة المرض هو أن تعرف من أي خلط حدث أولاً، ثم تعرف في أي عضو هو، وعند ذلك تعالجه.