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جامع «اللالا».. مسجد وكتّاب ومدرسة
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تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

مجدي عثمان (القاهرة)

رفض «جوهر اللالا» أن يستغل صلته بالسلطان في تحقيق ثروة طائلة وامتلاك ضياع واسعة، بل كان نظيف اليد، متحرجاً من المال الحرام، فصار يذكره الجميع بالسيرة الحسنة الحميدة، وحينما أراد أن يبني مدرسة تضم كتّاباً ومسجداً، بحث عن أرض قريبة من القلعة، فكانت جنوب شرق القاهرة الفاطمية في ميدان صلاح الدين، فوق الكتلة المنفصلة عن جبل المقطم، شمالي مسجد الرفاعي، وهى بذلك غير منتظمة الشكل، صغيرة المساحة - 187 متراً مربعاً - مما جعل مصممها يتفنن في بنائها، الذي جاء وفق نمط العمارة المتعامدة للمساجد، وألحق بها قبة مزخرفة حوت على ضريح صاحبها فيما بعد.

وتقع مدرسة ومسجد الأمير جوهر اللالا على بعد أمتار من مسجد قايتباي الرماح في درب اللبانة بالقرب من ميدان القلعة بالقاهرة أنشأها الأمير جوهر الجلباني - نسبة إلى الأمير جلبان أو أحمد الجلباني - الحاجب، وهو المعروف بـ «اللالا»، وهى كلمة فارسية تعني «المُربي»، أي «مربي أبناء السلطان»، في عصر السلطان برسباي، وكان إنشاؤه لها سنة 833 هـ - 1429م، وأتم بناءها سنة 834 هـ - 1430م، وعندما توفى سنة 842 هــ - 1348 م دفن تحت قبته.

وضع جوهر شروطاً لانضمام أيتام المسلمين للتعلم في كتاب المدرسة، منها ألا يكون الأيتام قد بلغوا الحلم، ومن بلغ منهم يستبدل بيتيم غيره، أما إذا ختم القرآن قبل البلوغ وأراد الاشتغال بالعلم أجيب إلى طلبه على أن يصرف له المبلغ المقرر حتى يبلغ الحلم.

وينتمي الأمير جوهر اللالا إلى دولة المماليك الجراكسة، وأصوله تعود إلى أدغال الحبشة، اشتراه الأمير عمر بن بهادر طفلاً من أسواق مكة الكرمة، وحينما عاد إلى القاهرة أهداه لأخته زوجة الأمير أحمد بن جلبان الحاجب، فقامت بتربيته ثم أعتقته فصار اسمه «جوهر الجلباني».

وكان بناء المسجد بأسلوب الحجر المشهر أو استخدام مدماك من الحجر لونه أحمر والآخر أبيض أو أصفر، كما يتميز المسجد بوجود أكبر الإيوانات، حيث يطل على الدار قاعة بعقد كبير من الحجر المشهر، ويعلو المسجد السبيل والكتاب. ... المزيد
     
 

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