90 متطوعاً في خدمة ضيوف جامع الشيخ زايد

أحمد السعداوي (أبوظبي)

سباق في عمل الخير وخدمة ضيوف الشهر الكريم، تنافس فيه متطوعو مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذين يقدمون أروع صور العطاء وحب الوطن من خلال جهودهم الاستثنائية منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك في استقبال جموع المترددين على جامع الشيخ زايد الكبير، لتناول الإفطار في الخيمات الضخمة المقامة التي تستقبل عشرات الآلاف يومياً من ضيوف الرحمن، وجموع المصلين من كل الجنسيات الذين حولوا أجواء الجامع إلى رمز من رموز تآلف الجنسيات المختلفة وتآخيها على أرض الإمارات في عام الخير، في ظل رعاية فائقة من 90 متطوعاً من أبناء وبنات الإمارات تزدان بهم ساحات مركز الجامع طوال الشهر الكريم، تحت شعار «مزون الخير»، تزامناً مع إعلان 2017 عاماً للخير.

ضيوفنا الصائمون

عبد المجيد المرزوقي، مدير مشروع رمضان في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والمشرف على المتطوعين خلال العمل في المركز خلال الشهر الفضيل، أوضح أن الاستعداد على قدم وساق في استقبال المصلين وضيوف مشروع «ضيوفنا الصائمون»، ولفت إلى أن «ضيوفنا الصائمون» و«مصابيح رمضانية»، تحت شعار «مزون الخير»، استجابة للدعوة الكريمة بإطلاق 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات.

كما أوضح أن مشروع «ضيوفنا الصائمون» يستقبل يومياً نحو 35 ألف صائم من مختلف الجنسيات، وفي صلاة التراويح نستقبل أعداداً كبيرة، ويتشارك في تنظيم هذه الأعداد الكبيرة من الضيوف، 90 مواطناً إماراتياً من مختلف الفئات العمرية، بينهم عدد كبير من موظفي المركز الذين يعملون كمتطوعين، إضافة إلى أعمالهم الإدارية، دعماً لمبادرة عام الخير.