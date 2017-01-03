«مبادلة» تحصد وسام التميز بالنجاح المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)
لم تكن بطولة مبادلة للتنس التي اختتمت السبت، مجرد بطولة رياضية تنافس على لقبها 6 من أبرز محترفي اللعبة المصنفين، وإنما حققت نجاحاً مجتمعياً غير مسبوق، واستحقت البطولة بوسام التميز بعد أن شهدت تدفق الآلاف إلى قرية التنس للمشاركة بالأنشطة التي شملت 9 ورش تدريبية و7 جلسات توقيع أوتوجراف مع نجوم البطولة،عمر عبد الرحمن نجم العين والمنتخب الوطني، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تستهدف دعم التنس بالمنطقة ومنح الصغار الفرصة لمقابلة نجومهم المفضلين.
وشهدت البطولة في نسختها التاسعة حدثاً فريداً بوجود رياضيين من اتحاد المعاقين على أرضية الملعب، حيث أظهروا مهارات مبهرة في التنس، وقدم النجم الفرنسي جو ويلفريد تسونجا بعض النصائح. وأبدى محمد الزرعوني من الإمارات سعادته بالوجود في الملعب والمرور بتجربة التعلم من المحترفين، كما حضر أيضاً نجم العين عمر عبد الرحمن بين الجمهور، حيث أمضى وقته في التوقيع على الأوتوجراف، ليقوم لاحقاً بتحدي نادال على أرض الملعب في مهارات كرة القدم، بعد أن كان دعاه مسبقاً من خلال فيديو.
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وأجرى رافائيل نادال أيضاً جلسات تدريبية لصغار كأس مجتمع مبادلة تحت 10 و12 عاماً، حيث أعرب عن استمتاعه بتدريب الصغار، مؤكداً التزامه بدعمهم وتوفير مستلزمات التنس في جميع أرجاء العالم.