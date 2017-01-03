«مبادلة» تحصد وسام التميز بالنجاح المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

لم تكن بطولة مبادلة للتنس التي اختتمت السبت، مجرد بطولة رياضية تنافس على لقبها 6 من أبرز محترفي اللعبة المصنفين، وإنما حققت نجاحاً مجتمعياً غير مسبوق، واستحقت البطولة بوسام التميز بعد أن شهدت تدفق الآلاف إلى قرية التنس للمشاركة بالأنشطة التي شملت 9 ورش تدريبية و7 جلسات توقيع أوتوجراف مع نجوم البطولة،عمر عبد الرحمن نجم العين والمنتخب الوطني، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تستهدف دعم التنس بالمنطقة ومنح الصغار الفرصة لمقابلة نجومهم المفضلين.

وشهدت البطولة في نسختها التاسعة حدثاً فريداً بوجود رياضيين من اتحاد المعاقين على أرضية الملعب، حيث أظهروا مهارات مبهرة في التنس، وقدم النجم الفرنسي جو ويلفريد تسونجا بعض النصائح. وأبدى محمد الزرعوني من الإمارات سعادته بالوجود في الملعب والمرور بتجربة التعلم من المحترفين، كما حضر أيضاً نجم العين عمر عبد الرحمن بين الجمهور، حيث أمضى وقته في التوقيع على الأوتوجراف، ليقوم لاحقاً بتحدي نادال على أرض الملعب في مهارات كرة القدم، بعد أن كان دعاه مسبقاً من خلال فيديو.

كما برز عدد من الأطفال المشاركين في ورش تدريبية مع النجوم، فضلاً عن دروس في صناعة الأبطال تحدثت خلالها جودي موراي والدة المصنف رقم 1 عالمياً أندي موراي، وتحدثت موراي عن أهمية تعليم الأطفال المهارات الجسدية منذ الصغر: في بداية تعلم أي رياضة يكون الآباء هم أول من يمارسها مع أبنائهم، لذا معرفة الآباء بالتدريبات الصحيحة تعطي فرصة أكبر لتطور الطفل في الرياضة. الشيء المهم هو البداية الصحيحة من خلال المهارات الجسدية وليس هنالك عمر محدد للتطور، فالطفل بإمكانه تنمية أساسيات الرياضة مثل الركض، والقفز، والالتقاط.

وأجرى رافائيل نادال أيضاً جلسات تدريبية لصغار كأس مجتمع مبادلة تحت 10 و12 عاماً، حيث أعرب عن استمتاعه بتدريب الصغار، مؤكداً التزامه بدعمهم وتوفير مستلزمات التنس في جميع أرجاء العالم.