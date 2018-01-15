الفجيرة X حتا

مارادونا: قرار رحيلي بيد الإدارة

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد الأرجنتيني دييجو مارادونا مدرب الفجيرة، ثقته التامة بلاعبيه قبل مواجهة حتا مساء اليوم، بطموحات التأهل إلى دور الثمانية، ووجه رسالة في الوقت نفسه إلى بعض جماهير الفجيرة الذين طالبوا برحيله عن تدريب الفريق، مشيراً إلى أنه لن يمانع في ذلك، في حال حاجة الفريق لذلك، مؤكداً أنه يحترم جمهور الفجيرة وعلاقته المتميزة مع إدارة النادي وعقده المستمر حتى نهاية الموسم، واصفاً الإدارة بأنها الجهة الأساسية التي تقرر مصلحة الفريق.

وأوضح مارادونا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي في الفجيرة أنه جمع معلومات كافية عن حتا، وقال: شاهدت مجموعة من المباريات لحتا عن طريق الفيديو، ونستعد بشكل جيد له، وتدربنا جيداً من أجل اللقاء ونختار أفضل 18 لاعباً ليكونوا ضمن تشكيلة الفريق.

وأشار مارادونا إلى أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحسين مستوى الفريق،