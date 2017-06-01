إطلاق نار في كازينو في مانيلا

مانيلا (وكالات)
شهد فندق وكازينو في مانيلا إطلاق نار أمس، سرعان ما تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. لكن قائد الشرطة في الفلبين قال إنه ليست هناك دلائل على أن واقعة إطلاق النار مرتبطة بالإرهاب وربما تكون سطوا مسلحا. وقال رونالد ديلا روسا إن الشرطة تسيطر على الموقف وإن من المحتمل أن يعلن «داعش» مسؤوليته عن الواقعة ليخدم الدعاية التي يروج بها لنفسه. وقال لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية إن مسلحا منفردا دخل منطقة ترفيهية في ريزورتس ورلد وأشعل النيران في عدد من الطاولات. وأضاف أن الطلقات النارية لم تكن موجهة لأشخاص في القاعة.
وأضاف "لا يمكننا قول إن هذا عمل من أعمال الإرهاب..."
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وأعلن «داعش» تنفيذ عناصره الهجوم، بحسب مركز أميركي متخصص بمتابعة مواقع الإرهابيين على الانترنت. ولم تصل معلومات بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.
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وأعلن قائد الشرطة الفلبينية أن رجلا أقدم على اطلاق النار من بندقية واشعال طاولة قمار داخل كازينو في العاصمة مانيلا دون ان يسفر الحادث عن اصابات.