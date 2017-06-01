إطلاق نار في كازينو في مانيلا

مانيلا (وكالات)

شهد فندق وكازينو في مانيلا إطلاق نار أمس، سرعان ما تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. لكن قائد الشرطة في الفلبين قال إنه ليست هناك دلائل على أن واقعة إطلاق النار مرتبطة بالإرهاب وربما تكون سطوا مسلحا. وقال رونالد ديلا روسا إن الشرطة تسيطر على الموقف وإن من المحتمل أن يعلن «داعش» مسؤوليته عن الواقعة ليخدم الدعاية التي يروج بها لنفسه. وقال لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية إن مسلحا منفردا دخل منطقة ترفيهية في ريزورتس ورلد وأشعل النيران في عدد من الطاولات. وأضاف أن الطلقات النارية لم تكن موجهة لأشخاص في القاعة.

وأضاف "لا يمكننا قول إن هذا عمل من أعمال الإرهاب..."

وشوهد اناس يجرون خارجين من المنتجع. وقالت الشرطة إنها تتعاون بشكل وثيق مع الشرطة الوطنية الفلبينية لضمان سلامة جميع الضيوف والموظفين".

وأعلن «داعش» تنفيذ عناصره الهجوم، بحسب مركز أميركي متخصص بمتابعة مواقع الإرهابيين على الانترنت. ولم تصل معلومات بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.

في واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب ما وصفه "بهجوم إرهابي" في مانيلا. وقال ترامب في حفل بالبيت الأبيض أعلن فيه أن بلاده ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ "نحن نتابع الموقف عن كثب...لكن من المحزن بشدة حقا ما يحدث في العالم بسبب الإرهاب".

وأعلن قائد الشرطة الفلبينية أن رجلا أقدم على اطلاق النار من بندقية واشعال طاولة قمار داخل كازينو في العاصمة مانيلا دون ان يسفر الحادث عن اصابات.