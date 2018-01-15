شباب الأهلي دبي X العروبة

مهدي علي: الكأس البطولة رقم 1 للفريق

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي دبي، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر البطولة رقم (1) بالنسبة لأولويات الفريق، إلى جانب كأس الخليج العربي خلال هذا الموسم، وذلك بعد تضاؤل حظوظ المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أن الفريق استعد جيداً، على الرغم من قصر الفترة الزمنية، ويسعى للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لمواجهة العروبة، وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة المشوار بثبات.

وأشار إلى أن الغيابات لا تزال مستمرة في صفوف الفريق بسبب إصابة ماكيتي ديوب ولوفانور هنريكي وعبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق، إلا أن ثقة الجهاز الفني كبيرة في بقية العناصر للقيام بالأدوار المطلوبة، وتقديم المستوى الجيد لحصد نتيجة إيجابية.