شباب الأهلي دبي X العروبة

مهدي علي: الكأس البطولة رقم 1 للفريق
منير رحومة (دبي)
أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي دبي، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر البطولة رقم (1) بالنسبة لأولويات الفريق، إلى جانب كأس الخليج العربي خلال هذا الموسم، وذلك بعد تضاؤل حظوظ المنافسة على لقب الدوري.
وأضاف أن الفريق استعد جيداً، على الرغم من قصر الفترة الزمنية، ويسعى للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لمواجهة العروبة، وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة المشوار بثبات.
وأشار إلى أن الغيابات لا تزال مستمرة في صفوف الفريق بسبب إصابة ماكيتي ديوب ولوفانور هنريكي وعبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق، إلا أن ثقة الجهاز الفني كبيرة في بقية العناصر للقيام بالأدوار المطلوبة، وتقديم المستوى الجيد لحصد نتيجة إيجابية.
أما فيما يتعلق بمواجهة اليوم، شدد مهدي على أن المنافسة في الكأس متقاربة المستوى، بسبب عدم وجود فوارق كبيرة بين الفرق، معتبراً أن أداء الفرق بصفة عامة يختلف من مباراة إلى أخرى، حيث يمكن أن يقدم الفريق مستويات متباينة خلال فترة زمنية لا تتعدى أكثر من 5 أيام، مبدياً احترامه الكبير لفريق العروبة، مؤكداً أنه يحتل مركزاً متقدماً في ترتيب دوري الدرجة الأولى، ويضم لاعبين مخضرمين، لهم خبرة كبيرة، مثل بشير سعيد ووليد سالم وياسر مطر ونواف مبارك، مشدداً على أن شباب الأهلي دبي مطالب بأن يكون في يومه، وأن يدخل اللقاء بتركيز عالٍ ويقدم كل ما يملك من أجل الفوز وحسم اللقاء لمصلحته. ... المزيد