«الأرصاد» يحذر من الرياح المثيرة للغبار واحتمالية تشكل الضباب

هالة الخياط (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تأثير الرياح النشطة إلى قوية السرعة والمثيرة للأتربة والرمال مع تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على الظفرة، مشيراً إلى أن الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وقوية على البحر ليكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي. وشهدت منطقة المنهاد أمس تشكل الضباب الخفيف، وكان الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، فيما كانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة أحياناً. وازدادت الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وكان البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يتشكل الضباب خلال اليومين المقبلين، ويكون الطقس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً. وتظهر السحب على المناطق الشرقية بعد ظهر اليوم، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً السبت صحوا بوجه عام، وغائماً جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، خاصة غرباً ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.