السباق الرسمي إلى «أغلى الألقاب» ينطلق من محطة دور الـ16

معتصم عبدالله (دبي)
تقص فرق شباب الأهلي دبي والعروبة، والفجيرة وحتا، مساء اليوم، شريط افتتاح انطلاقة السباق الرسمي نحو لقب «أغلى البطولات»، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2017- 2018، في دور الستة عشر الذي يجمع أندية دوري الخليج العربي الـ12، بجانب الفجيرة، اتحاد كلباء، العروبة، وبني ياس، المتأهلة من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى.
ودشنت التصفيات التمهيدية لأندية دوري الأولى، والتي أقيمت على مدار سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، السباق «المبدئي» نحو لقب البطولة، بإقامة 30 مباراة، على مستوى المجموعتين الأولى والثانية لأندية الهواة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تأهلت لدور الستة عشر فرق الفجيرة، بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والعروبة الوصيف بالرصيد ذاته من النقاط، واتحاد كلباء متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وبني ياس صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
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وتنتظر الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي «دور الثمانية» حتى الأسبوع المقبل لمعرفة هوية مباريات الدور الثاني، حيث أجرى اتحاد الكرة تعديلاً على نظام البطولة بإقامة قرعة خاصة بنهاية كل دور من أدوار المسابقة، بهدف إضفاء المزيد من عوامل الإثارة على البطولة، وتنص لوائح البطولة على إقامة جميع المباريات في الأدوار الإقصائية على ملاعب محايدة، ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح في حالات التعادل في مباريات أدوار الـ16 والـ8 والـ4، فيما تحسم ركلات الترجيح التعادل في المباراة النهائية والمقررة في 3 مايو المقبل بصورة مباشرة دون المرور بالأشواط الإضافية.
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ويشتعل السباق بين الأندية الـ16 المشاركة في النسخة الحالية للبطولة على اللقب «الثمين» والذي يكفل لصاحبه معانقة المجد المحلي، وتمثيل الدولة في دوري أبطال آسيا 2019، وحظيت 9 من الأندية المشاركة في النسخة الحالية بفرصة التتويج بلقب البطولة بما فيها الوحدة «حامل اللقب» وبطل موسم 2017- 2018، ويحمل الشارقة والأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 8 نسخ سابقة، مقابل 6 للعين، و4 لناديي النصر والشباب، و3 للجزيرة، ولقبين لفريقي الوحدة والوصل، مقابل لقب واحد لأندية عجمان، بني ياس، الإمارات، والشعب.