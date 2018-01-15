شكريو: منتخب اليد جاهز للآسيوية بنسبة 70%

رضا سليم (دبي)

تغادر البلاد فجر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد متوجهة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة التي تنطلق الخميس المقبل، والمؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا والدانمارك 2019، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة مع كوريا الجنوبية والهند وبنجلاديش، فيما تضم المجموعة الأولى اليابان وإيران واوزبكستان وتضم الثانية البحرين وعمان وأستراليا وتضم الرابعة السعودية وقطر والصين ونيوزلندا.

ويلتقي منتخبنا في المباراة الأولى أمام الهند الخميس المقبل، ويخوض المباراة الثانية أمام بنجلاديش الجمعة المقبل، ويختتم مباريات الدور التمهيدي بمواجهة كوريا الجنوبية صاحب الأرض يوم السبت. ويحتاج منتخبنا للحصول على المركز الأول أو الثاني في المجموعة من أجل اللعب في المجموعتين الأولى أو الثانية للتأهل منها للمربع الذهبي، بينما تراجعه للمركز الثالث أو الرابع سيلعب في المجموعتين الثالثة والرابعة على مراكز الترضية.

ويرأس البعثة محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ومعه نبيل عاشور أمين عام الاتحاد ومحمد الحمادي مدير المنتخبات وعلي المرزوقي إداري المنتخب، والدكتور إيهاب شعيرة أخصائي العلاج. وتضم القائمة النهائية 18 لاعبا هم محمد إسماعيل وعبدالرحمن خميس وأحمد سالم في حراسة المرمى وعيسى البناي وعبدالله أحمد ووليد إبراهيم وشهاب غلوم ومحمد سعيد مبارك وعبدالحميد الجنيبي وضاحي محمد وفراس محمد وبلال مال الله وأحمد هلال وإبراهيم القرص ومحمد يوسف ويوسف بلال ومرزوق أحمد ووحيد مراد على أن يتم تسجيل 16 لاعبا في البطولة.

وأكد الجزائري صالح بو شكريو مدرب المنتخب أن المهمة صعبة للغاية في البطولة رغم أننا نتمسك بالأمل في التأهل للمربع الذهبي لتحقيق حلم الوصول للمونديال إلا أن المنتخبات المشاركة في البطولة لعبت ما يقرب من 15 مباراة، ونحن خضنا 5 مباريات منها اثنان في تونس و3 في السعودية، واستفاد المنتخب من 3 مباريات فقط نظرا لاكتمال الصفوف في معسكر السعودية، كما أن المباريات القوية كانت مع الأفريقي التونسي والسعودية. وأضاف: مواجهة الهند وبنجلاديش في بداية البطولة تعتبر مكملة للإعداد خاصة أن المنتخب لم يتجمع بكامل صفوفه إلا فترة وجيزة وبالتالي نحتاج إلى التعامل بهدفين في كل مباراة الأول هو احترام المنافس وتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور الرئيسي والثاني التعامل على التكتيك وتغيير الخطط قبل أن نواجه الفرق القوية في الدور الرئيسي وستكون مباراة كوريا الجنوبية صاحبة الأرض والجمهور هي المحك الأقوى لنا في الدور التمهيدي وخدمتنا القرعة أننا سنواجه الهند وبنجلاديش في البداية وهو ما يجعلنا ندخل أجواء البطولة تدريجيا. وحول نسبة جاهزية المنتخب، قال: «من الصعب تحديد نسبة الجاهزية إلا من خلال المباريات الرسمية كي نقف على أرض الواقع، إلا أن الجاهزية مبدئيا تصل من بين 60 إلى 70%، وبشكل عام عملنا على الدفاع بشكل جيد رغم تأخرنا في الإعداد كثيرا، ولازلنا نحتاج إلى وقت في الهجوم وكان ما يشغلنا هو تجميع اللاعبين من أجل أن يحدث الانسجام المطلوب».