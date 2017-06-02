«النقل المتكامل» يطبق تعديل تعرفة سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي

محمد الأمين (أبوظبي)

بدأ مركز النقل المتكامل في أبوظبي أمس تطبيق قرار تعديل تعرفة سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي الذي أعلن المركز عنه في الأول من مايو الماضي، ووفقاً للقرار الجديد أصبحت التعرفة لسيارات الأجرة العاملة في أبوظبي 5 دراهم لفتح العداد خلال الرحلات النهارية و5.5 دراهم للرحلات الليلية، و1.82 درهم قيمة التعرفة لكل 1 كم لكل من الرحلات النهارية والليلية، و50 فلساً قيمة تعرفة الانتظار لكل دقيقة إضافية للرحلات النهارية والليلية، و4 دراهم قيمة تعرفة حجز مركبة الأجرة في الرحلات النهارية و5 دراهم للرحلات الليلية، وحدد القرار الحد الأدنى للتعرفة بقيمة 12 درهماً لكل من الرحلات النهارية والليلية.

كما حدد القرار فترة الرحلات النهارية من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، والرحلات الليلية من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، على أن ينفذ هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقال محمد درويش القمزي، مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي: إن تعرفة أجرة السيارات في إمارة أبوظبي لا تزال الأقل عند مقارنتها بمدن عالمية متقدمة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تطوير الممارسات والمعايير الخاصة بهذا القطاع لتضاهي مثيلاتها المتبعة في أكثر الدول تقدماً، مشدداً على أن الخدمات التي تقدمها الشركات المشغلة لسيارات الأجرة تعد جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية لعدد كبير من سكان الإمارة وزوارها، حيث يعد مستوى الخدمات المتوفرة في قطاع النقل مهماً جداً لجذب السياح وترك انطباعات جيدة لدى السائح، ما يدعم عملية الترويج السياحي للإمارة على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن تعديل جدول تعرفة سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتوفير الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين والركاب مستخدمي سيارات الأجرة.