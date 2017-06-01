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تقرير

ملاجئ «سرية» لحماية الأفغانيات ضحايا العنف الأسري
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تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

كابول (أ ف ب)

تحمل ملالا طفلها بوجه شاحب ونظرات تائهة تسرح فيها بماضيها التعيس، معربة بصوت مرتجف خلال تعلمها القراءة عن أملها في أن تصبح شرطية «للدفاع عن النساء».

وتعرضت هذه المرأة اليتيمة للاغتصاب في سن السادسة عشرة على يد قائد عسكري متمرد في ولاية «وردك» عند الحدود مع العاصمة الأفغانية، وهي لم تكن تفكر سوى بالانتحار لدى وصولها إلى مركز حماية النساء في كابول وهي حامل في شهرها الرابع.

ويسعى القائمون على هذا الملجأ الذي تديره منظمة «ويمن فور أفغان ويمن» (واو) غير الحكومية إلى إعادة أملها في المستقبل.

وخلف سياج في حي سكني، لا تعطي هذه الدارة أي انطباع للمارة في شأن طبيعة نشاطها. وتراقب كاميرات بسرية مداخل الموقع فيما يتم إبعاد الجيران المتطفلين بلطف عن المكان.

وتؤكد مديرة «واو» في أفغانستان «ناجية نسيم» أن أحداً «لا يدخل إلى هنا، وحتى موظفونا الرجال لا يعلمون أين يقع المركز» الذي فتح أبوابه سنة 2007، مضيفة «يجب أن يبقى هذا الموقع سرياً». ... المزيد
     
 