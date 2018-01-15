غنتــوت يتصــدر كـــأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

تصدر فريق غنتوت أي دي إس سيكيوريتيز، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، أولى بطولات موسم عام «زايد الخير» للبولو 2018 التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ونجح غنتوت في تحقيق الفوز على ديزرت بالم 10-9 في الجولة الثانية من المنافسات ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تراجع ديزرت إلى المركز الثالث برصيد نقطتين.

جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول الذي تقدم فيه غنتوت بهدفي جيمس فوستر وسولا، إلا ديزرت عاد بقوة وتعادل 2-2 عن طريق كاميلو وسانتياجو ويتقدم غنتوت مجدداً بهدف سولا ويظل التكافؤ بين الفريقين حتى وصلت النتيجة إلى التعادل مجدداً 7-7 و8-8، وعندها يتقدم غنتوت بهدف جليرمو ترريرا ثم جيمس فوستر، وقلص الفارق لاعب ديزرت سانتياغو لتصبح 10-9، ويحسمها غنتوت في النهاية لمصلحته ويضمن التأهل للنهائي.

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي أبوظبي والإمارات للبولو في مواجهة لقاء الخاسرين بعدما خسر الفريقان في الجولة الأولى إلا أن فريق أبوظبي نجح في العودة للمنافسة من جديد بفوزه 11-7 ليضع أول نقطتين في رصيده، ويدخل في صلب المنافسة برصيد نقطتين، وبخسارته تراجع فريق الإمارات للمركز الرابع من دون رصيد بعدما افتقر لجهود قائدة الفريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

سجل ألفريدو لاعب فريق أبوظبي 8 أهداف وهدفين لسنتياجو جومز وهدفاً للاعب سنتياجو كرداس، بينما سجل لفريق الإمارات بوليتو (6 أهداف) وأكونا هدفاً، وأدار مباريات الجولة طاقم الحكام العالمي المكون من رافاييل وبيتر وتيم باون.

وتستأنف مباريات البطولة ظهر غد في ختام مباريات الدور التمهيدي التي تشهد مواجهة أبوظبي الوصيف وغنتوت المتصدر، وفي المباراة الثانية يلعب ديزرت بالم والإمارات، التي سيكون شعارها الفوز برغبة اللعب في النهائي الاحتفالي الذي تحدد له يوم الجمعة المقبل مسكاً لأغلى البطولات بنادي غنتوت.