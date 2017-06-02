تطورات عسكرية تنبئ بتغيير الخريطة السياسية في ليبيا

طرابلس (شينخوا)

تمر ليبيا حالياً بجميع أقاليمها شرقاً وغرباً وجنوباً، بتطورات عسكرية لافتة غيرت خريطة السيطرة وموازين القوى على الأرض.

وتوقع مراقبون أن يكون لتلك التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، خصوصاً مع تقدم الجيش الذي يقوده خليفة حفتر شرقاً وجنوباً وخسارة ما يسمى بالإسلام السياسي نفوذه غرباً، أثراً كبيراً في إحداث تغير سياسي في ذلك البلد الذي يعيش أزمة وصراعاً سياسياً وأمنياً خانقاً منذ إطاحة نظام معمر القذافي في العام 2011.

وفي الغرب الليبي، وتحديداً في العاصمة طرابلس تغير كل شيء تماماً علي الأرض، فقد أطلقت مليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ «الموازية» والتي تنتمي معظمها إلى مدينة مصراتة، عملية عسكرية سميت «فخر ليبيا» ضد مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وسعت تلك القوى العسكرية التي كانت تسيطر على نصف المدينة تقريباً، إلى بسط نفوذها لكنها خسرت المعركة تماماً، الأمر الذي أدى لانسحابها من العاصمة حسب ما أقر الناطق باسم المجلس العسكري لمصراتة، الذي تتبعه جميع مليشيات مصراتة الموجودة في طرابلس.