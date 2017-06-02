«تفجير كابول».. من المسؤول؟

كابول (أ ف ب)

في وقت لم يعلن إي تنظيم مسؤوليته عن التفجير العنيف الذي ضرب الحي الدبلوماسي في كابول أمس الأول، وأسفر عن سقوط 90 قتيلاً وإصابة المئات، كيف توجهت أصابع الإتهام في الهجوم الذي يكشف كيف أصبحت العاصمة الأفغانية واحدة من أكثر الأماكن خطورة في البلاد بالنسبة للمدنيين.

وعلى الرغم من أن حركة طالبان نفت أن تكون قد شاركت في الهجوم، لكن محللين قالوا «إن ذلك لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد».

فالتنظيم الذي يهدف إلى طرد القوات الأجنبية من أفغانستان وحكم البلاد وفق تفسيره المتطرف، يعتبر أكبر وأقوى الحركات المتمردة في البلاد. وهو أطلق ما أسماه «هجوم الربيع» أواخر أبريل الماضي.

وتمت إطاحة طالبان من السلطة في أفغانستان، بعد الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2001، لكن الحركة نظمت صفوفها إثر انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان في 2014، لتستعيد السيطرة على مدن رئيسة، إضافة إلى مساحات شاسعة في الريف.