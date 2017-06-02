الفلبين: مقتل 11 جندياً بنيران صديقة في جنوب البلاد

مانيلا (أ ف ب)
قتل 11 جنديا فلبينيا في ضربات جوية كانت تستهدف مسلحين يحتجزون مدنيين كدروع بشرية في مدينة بجنوب البلاد كما أعلنت السلطات، معترفة في الوقت نفسه بأن مئات المقاتلين قد يكونون تمكنوا من الفرار. وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 171 على الأقل منذ رفع المتمردين في 23 مايو رايات تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة مراوي ذات الغالبية المسلمة والتي فرغت تقريبا من سكانها الـ200 ألف.
وبعيد اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، فرض الرئيس رودريجو دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بجنوب البلاد التي تضم 20 مليون نسمة للتصدي لما أسماه محاولة «داعش» لاقامة قاعدة في الفلبين.
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وأكد وزير الدفاع الفلبيني أن مقاتلين قد يكونون تمكنوا من الهرب رغم نقاط التفتيش التي تغلق نظريا الأحياء التي كانوا يتحصنون فيها، وأوضح «لدينا معلومات مفادها انهم توجهوا إلى المدن المحيطة بمرواي».
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كما يحتجز المسلحون رهائن وبعضهم أرغم على التحدث في أشرطة فيديو دعائية للمطالبة بانسحاب الجنود.