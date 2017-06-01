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استهجن «معاداة روسيا» في الغرب

بوتين: منظومة الصواريخ الأميركية في ألاسكا وكوريا الجنوبية تحٍد لنا
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تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

سان بطرسبرج (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن عناصر من المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ في ولاية ألاسكا وكوريا الجنوبية تمثل تحديا لروسيا وإن موسكو لا تجد أمامها من خيار سوى تعزيز قواتها في المنطقة رداً على ذلك. واستهجن بوتين «معاداة روسيا» في الغرب معتبرا ان ذلك يأتي بنتائج عكسية.

وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة سان بطرسبرج أن روسيا لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج وهي ترى الآخرين وهم يعززون قدراتهم العسكرية على امتداد حدودها في الشرق الأقصى مثلما حدث في أوروبا.

وقال إن موسكو انزعجت بصفة خاصة عندما نشرت الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية ومن تقارير عن خطط أميركية لتعزيزات في منطقة فورت جريلي في ألاسكا وهي موقع لإطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ.

وتابع بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية «هذه التعزيزات تدمر التوازن الاستراتيجي في العالم».

وأضاف «ما يحدث عملية مزعجة وخطيرة للغاية. عناصر النظام المضاد للصواريخ تظهر في ألاسكا والآن في كوريا الجنوبية. هل يتعين علينا الوقوف مكتوفي الأيدي والاكتفاء بمشاهدة ذلك؟ قطعا لا. نفكر في كيفية الرد على هذه التحديات». ... المزيد
     
 