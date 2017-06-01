إصابة فلسطينية بالرصاص في «حرب السكاكين»

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين(غزة، رام الله)

زعم الجيش الإسرائيلي إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بعد طعنها جنديا شمال الضفة الغربية صباح اليوم الخميس.

ووفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية فقد أطلق الجنود النار على الفتاة بالقرب من مدخل مستوطنة «موفودوتان» جنوب غرب جنين.

وأضافت التقارير أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وتم علاجه في الموقع، بينما أصيبت الفتاة بجروح خطيرة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات. وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية ان الجندي نقل لتلقي العلاج بعد إصابته في الجزء العلوي من جسمه.

ويأتي الهجوم قبل أيام من الذكرى الخمسين لحرب العام 1967. إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية امس، أن رئيس وزرائها رامي الحمد الله اجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في رام الله للاتفاق على خطوات اقتصادية لصالح الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اللقاء شهد الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل ، أضافةً إلى

توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل المصنفة (ج) في الضفة الغربية حسب الاتفاقيات الموقعة وخاصة فيما يتصل بالبناء والتخطيط وإيقاف عمليات الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية تحت حجج عدم الترخيص.

وأشار أيضاً إلى الاتفاق على فتح معبر الكرامة (بين الضفة الغربية والأردن) على مدار الساعة ما عدا يومي الجمعة والسبت ابتداء من العشرين من الشهر الجاري وحتى شهر نوفمبر القادم، على أن يبدأ العمل على المعبر على مدار الساعة طوال السنة ابتداء من العام

2018. ولفت المحمود إلى الاتفاق كذلك على إقامة منطقة صناعية في (ترقوميا) في محافظة الخليل تضم منطقة تخليص جمركي ومخازن للبترول والغاز.