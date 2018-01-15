567 لاعباً في تحدي الدفاع عن النفس الشرطية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق صباح اليوم في أبوظبي البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية للكليات والمعاهد ورياضات الدفاع عن النفس، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي على مستوى القيادات العامة للشرطة وأكاديميات وكليات ومدارس الشرطة في الدولة، والتي تقام لأول مرة في كلية الشرطة وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
ويشارك في البطولة 567 لاعباً يمثلون فرقا من القيادات العامة للشرطة في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، كما تشارك في البطولة فرق من كلية الشرطة وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ومدرسة الشرطة الاتحادية، ومدارس الشرطة بالفوعة.
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وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي أن رياضة الجو جيتسو بالدولة استطاعت الوصول إلى العالمية حتى أصبحت العاصمة أبوظبي علامة فارقة في اللعبة على مستوى العالم بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة العليا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تطويرها وتحققيها نجاحات جماهيرية، وهو دليل على الحرص والمتابعة التي تحظى بها رياضة الجو جيتسو في الدولة، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في البطولة.
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وأضاف: تنظيم هذه البطولات يندرج ضمن استراتيجية اتحاد الشرطة الرياضي لنشر الرياضة وخلق جو من المنافسة بين جميع منتسبي الوزارة في ألعاب الدفاع عن النفس وإكساب منتسبيها المهارات البدنية إلى جانب العلوم الأمنية والشرطية، بحيث تساعدهم على ممارسة مهامهم في المحافظة على الأمن والسلامة والاستقرار في المجتمع، إضافة إلى خلق جو تنافسي رياضي بين الكوادر الشرطية، وتعزيز روح التواصل بين المؤسسات الشرطية، تحقيقا للرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية.