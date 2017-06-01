ترامب يعدل عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس «مؤقتاً»

عواصم (وكالات)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا يقضي بعدم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، متجنبا بشكل مؤقت الوفاء بوعد بارز قطعه خلال حملته الانتخابية.

وأورد بيان للبيت الأبيض، أن القرار لا يعني تراجعا من ترامب عن دعمه القوي لإسرائيل والتحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب، وأن التأجيل يسعى إلى زيادة حظوظ نجاح المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

وقال مسؤول أميركي، إن ترامب وقع وثيقة تبقي السفارة في تل أبيب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر هو مجرد تأخير وليس تراجعا. وأضاف المسؤول: «إنها مجرد مسألة متى وليس إن كان» سيفعل ذلك، مضيفا أن الرئيس «لا يعتقد أن التوقيت مناسب الآن».

وكان ترامب قد وعد بنقل السفارة إلى القدس في كسر لسياسة تنتهجها الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.