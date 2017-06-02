الإمارات تدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ350 ألف دولار

نيويورك (وام)

قدمت دولة الإمارات مبلغ 350 ألف دولار لدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا المجال.

وأكد جيفري فلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المعني بالشؤون السياسية، في تصريح له عقب لقاء رسمي جمعه مع لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن مساهمة حكومة دولة الإمارات جاءت في مرحلة حاسمة في سياق مبادرة أمين عام الأمم المتحدة لإصلاح هيكل المنظمة لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تقديره هذه المساهمة التي« ستعزز قدرة مركز الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب اللذين أصبحا تحديين رئيسيين للسلم والأمن الدوليين».

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور مهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، لافتاً إلى أن قيادة الإمارات أظهرت رؤية عظيمة في تعزيز التسامح والانسجام بين الثقافات من خلال اتخاذها إجراءات هادفة وملموسة.

من جانبها، شددت نسيبة على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، وقالت: «إن الإمارات بدعمها عمل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تعكس نظرة بلد له خبرة عميقة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ونموذج فريد لترسيخ التسامح، وإشراك الشباب وتمكين المرأة كوسيلة للوقاية».