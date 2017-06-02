الكويت تدق أبواب مجلس الأمن لخدمة السلام العالمي

إعداد: يسرى عادل

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثاني من يونيو الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2018 و2019. وأبرز المتنافسين هذا العام دولة معروفة بعطائها وإنسانيتها وحكمة قيادتها هي الكويت، ودولة أخرى تحمل كل الأضداد بداية من الاحتلال مرورا بالقمع وانتهاء بانتهاكها القرارات الأممية نفسها هي إسرائيل التي يبدو ترشحها أشبه بمسرحية هزلية، في تنصيب المجرم الجاني بموقع القاضي. لكن في النهاية يبقى الأمل دائما بانتصار صوت السلام لا جعجعة الحرب، في اقتراع لن يطول الوقت لتظهر نتائجه. وبالانتظار قراءة لمقارنة واجبة بين كل من الكويت وإسرائيل في هذا الشأن.

الكويت.. سجل عريق وناصع

للكويت سجل عريق في المجتمع الدولي، جعل منها دولة ذات حضور مميز، لاسيما وأنها عضو في الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسين عاماً. ففي 14 مايو 1963 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1872 والقاضي بقبول الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم 111.

ولا تستمد الكويت حضورها القوي من خلال عضويتها في المنظمة الدولية فقط، وإنما من تاريخ سياسي وإنساني حافل مليء بالأنشطة الإنسانية التي يكللها حضور ووعي سياسي مميزين، إذ إنها لم ترَ في الاستقلال وعضوية الأمم المتحدة نهاية بحد ذاتها وإنما اعتبرتهما وسيلتين لابد منهما للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم.