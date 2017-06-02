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سجلها الذهبي يقارع اللائحة السوداء لـ«إسرائيل» في انتخابات الجمعية العامة للعضوية غير الدائمة اليوم

الكويت تدق أبواب مجلس الأمن لخدمة السلام العالمي
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تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

إعداد: يسرى عادل

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثاني من يونيو الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2018 و2019. وأبرز المتنافسين هذا العام دولة معروفة بعطائها وإنسانيتها وحكمة قيادتها هي الكويت، ودولة أخرى تحمل كل الأضداد بداية من الاحتلال مرورا بالقمع وانتهاء بانتهاكها القرارات الأممية نفسها هي إسرائيل التي يبدو ترشحها أشبه بمسرحية هزلية، في تنصيب المجرم الجاني بموقع القاضي. لكن في النهاية يبقى الأمل دائما بانتصار صوت السلام لا جعجعة الحرب، في اقتراع لن يطول الوقت لتظهر نتائجه. وبالانتظار قراءة لمقارنة واجبة بين كل من الكويت وإسرائيل في هذا الشأن.

الكويت.. سجل عريق وناصع

للكويت سجل عريق في المجتمع الدولي، جعل منها دولة ذات حضور مميز، لاسيما وأنها عضو في الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسين عاماً. ففي 14 مايو 1963 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1872 والقاضي بقبول الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم 111.

ولا تستمد الكويت حضورها القوي من خلال عضويتها في المنظمة الدولية فقط، وإنما من تاريخ سياسي وإنساني حافل مليء بالأنشطة الإنسانية التي يكللها حضور ووعي سياسي مميزين، إذ إنها لم ترَ في الاستقلال وعضوية الأمم المتحدة نهاية بحد ذاتها وإنما اعتبرتهما وسيلتين لابد منهما للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم.

ومنذ البداية مثلت الكويت نموذج الدولة المسؤولة والفاعلة على المستوى الدولي، عندما أثبتت كفاءتها ومكانتها بين صفوف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وهو ما دعا إلى اختيارها عضواً في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 1978 إلى 1979، كما أنها انتخبت نائباً لرئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة في الدورتين 21 و27. ناهيك عن انتخابها عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بين عامي 1967 و1969، كما انتخبت للمرة الثانية عضواً في المجلس من عام 1992 إلى 1994. ونظراً لدورها الفاعل تم قبولها عضواً في لجنة (التعاون عبر القارات) المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين عامي 1975 و1979. واستطاعت الكويت على مدار تاريخها أن تثبت للعالم أن أهمية الدول لا تقاس بالمساحة أو عدد السكان، بمقدار ما تقاس بفاعليتها وحضورها السياسي والإنساني عالمياً. ... المزيد
     
 