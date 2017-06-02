العريفي يحصل على أموال قطرية

أبوظبي (وكالات)

كشفت مصادر صحفية عن تلقي الداعية السعودي المعروف محمد العريفي على أموال من أحد البنوك القطرية رغم ما تعلنه الدوحة عن عدم تقديمها الدعم لأي من العناصر المتشددة أو الإرهابية.

فقد حصل موقع 24 على صورة لشيك موجه للداعية السعودي العريفي، تظهر تلقيه أموالاً من أحد المصارف القطرية بقيمة 7 ملايين ريال قطري.

وبحسب ما تظهره الصورة، فإن الشيك صادر عن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) وتم توقيعه في 12 يونيو 2016، وموجه إلى محمد عبدالرحمن العريفي.

وتم تأكيد المبلغ باللغة الإنجليزية، كما كتب أيضاً بالأرقام، وتم وضع علامة $ حول الرقم، وليس من جانب واحد، في دلالة على التقفيل أو التفقيط للحيلولة من دون إضافة أو تحشير أرقام على المبلغ المدون.