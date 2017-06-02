«الهلال» تغيث اليمنيين بـ 16 ألف سلة غذائية

عدن (الاتحاد، وام)

وصلت إلى ميناء عدن سفينة إماراتية تحمل على متنها أطنانا من المساعدات الإنسانية، في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات عبر هيئة «الهلال الأحمر» دعما للشعب اليمني، عبر قطاعات عدة أهمها الصحية والإنسانية والخدماتية. وحملت سفينة «السالمي 4» القادمة من الإمارات 16 ألف سلة غذائية سيقوم «الهلال الأحمر» بتوزيعها على أسر الشهداء والمحتاجين في جميع المحافظات المحررة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن هذا الدعم جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة لمساعدة الشعب اليمني والتخفيف عنه جراء غلاء المعيشة في شهر رمضان وضمن حملة عام الخير في الإمارات. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل خلال شهر رمضان تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية. وتوقعت وصول سفينة أخرى خلال الشهر الجاري تحمل 40 ألف سلة غذائية.

من جهة ثانية، دشنت هيئة الهلال الأحمر المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأشد فقرا في مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين، جنوب اليمن، ضمن البرامج الإغاثية التي أطلقتها الهيئة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة في اليمن. وأفاد منسق عملية التوزيع، أحمد ناصر عوض أن عملية التوزيع تستهدف مئات الأسر الأشد فقرا في المديريتين بهدف التخفيف من أوضاعهم الاقتصادية المتردية، مشيرا إلى أن هناك حرصا من هيئة الهلال الأحمر على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها من هذه الفئة الفقيرة. وأشار إلى أن السلل الغذائية جاءت في وقتها المناسب وسط معاناة سكان أبين وحاجتهم الماسة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلد. مشيدا بالدور الإماراتي والجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية. وعبر عدد من الأسر عن ارتياحهم وسعادتهم لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية، وأشاروا إلى أن السلل الغذائية جاءت في وقتها في ظل أحوال الناس الصعبة. وتوجهوا بالشكر لكل من ساهم وذلل الصعاب حتى تصل السلة الغذائية إلى منازلهم.