جسر جوي إماراتي لاحتواء الكوليرا في اليمن

بدرية الكسار، وام (أبوظبي)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير جسر جوي إلى اليمن لنقل الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا بهدف الحد من تداعياته الصحية والإنسانية على الأشقاء في اليمن. وقال أمين عام الهيئة محمد عتيق الفلاحي خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي أن 100 ألف لتر من السوائل الوريدية المضادة للوباء، أي ما يعادل 56 طنا أرسلت إلى اليمن باعتبارها مرحلة أولى، حيث تعد هذه الكمية كامل المحاليل المتوافرة في السوق المحلي الإماراتي، إضافة إلى 150 ألف علبة من المحاليل المخبرية لتشخيص المرض. وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية لاحتواء الكوليرا تشمل المحافظات اليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد الفلاحي أن الإمارات استجابت بشكل فوري إلى متطلبات منظمة الصحة العالمية لاحتواء مرض الكوليرا منذ شهر سبتمبر 2016 حيث قدمت محاليل مضادة لمرض الكوليرا ومخبرية لفحص حالات الاشتباه بالمرض، إضافة إلى توفير مادة الكلور لتعقيم المياه. ولفت إلى أن حملة المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأطفال والنساء الحوامل كونهم الفئة الأكثر تأثرا بالوباء. وأضاف أن المساعدات الطبية تكفي لأكثر من 300 ألف شخص، وقال إن المساعدات لم تقتصر على الأدوية الخاصة بمرض الكوليرا بل شملت العديد من الأدوية والعلاجات الأخرى.

وبين أن هذه جهود تجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر بالاهتمام بالشأن اليمني، وأن المبادرة تأتي في إطار حرص الإمارات على الحد من انتشار الأوبئة واحتوائها حيث شملت العديد من مناطق العالم، وكان للدولة مساهمات كبيرة لدعم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والأخرى. كما وضعت المساعدات الإنسانية محورا رئيسيا من محاور الشأن اليمني كون حياة الناس وتحسين معيشتهم تعد هدفا رئيسيا ينسجم مع أهداف الدولة السامية والمتمثلة في الوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها.

وأوضح أن المساعدات الصحية إلى اليمن لم تقتصر على احتواء مرض الكوليرا فقد قدمت الدولة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 مساعدات بقيمة 502 مليون درهم (137 مليون دولار) لدعم الخدمات الطبية والصحية إضافة إلى المساهمة في مكافحة الأمراض المعدية وتوفير الرعاية الصحية الأساسية وتدريب وتأهيل العاملين في الحقل الصحي اليمني. وأشار إلى أن حملة المساعدات الإماراتية تتضمن عددا من المحاور والبرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك تراعي المتطلبات الأساسية والأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية.